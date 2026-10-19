Óscar López recuerda la "remontada" socialista en elecciones de 2023 y ve al PP "fuera de tono" y "sin proyecto"

1126518.1.260.149.20261019094217 La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, y el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Real Casino Gran Círculo - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, también secretario general de PSOE-M, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está en plena forma" para encarar la cita con las urnas el 29-N frente a un PP que ve "fuera de tono" y "que no tiene un proyecto para España", para pasar a recordar la "remontada" socialista en las elecciones de 2023.

Acompañando a la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, en el desayuno informativo de Fórum Europa, López ha reprochado a los 'populares' que en esta campaña "se les nota que están fuera de tono, que no tienen un proyecto para España, y lo único que saben hablar es de insultos y de descalificaciones y luego además poner en cuestión las pensiones todos los días".

"Que se preocupen menos por la campaña del PSOE y que se preocupen más por lo suyo", ha recomendado al PP tras las críticas desde las filas de Alberto Núñez Feijóo al beso entre Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, en el comité federal celebrado este fin de semana.

En todo caso, Óscar López ve un paralelismo con lo ocurrido hace tres años con las encuestas que vaticinaban un resultado que no coincidió con el de las urnas. "Sí, es exactamente la misma película que en 2023. Las encuestas le daban el gobierno a PP y a Vox, se repartían los ministerios y al final volvió a haber un gobierno de progreso", ha destacado sobre la "remontada" del PSOE, que "subió un millón de votos y las encuestas fueron derrotadas".

Preguntada por la presentación del Frente Amplio, López ha trasladado su "máximo respeto". "Lo más importante es que España siga teniendo un gobierno de progreso y yo no voy a entrar a valorar lo que hagan otras formaciones. El PSOE ha empezado esta campaña, yo creo, con mucha fuerza, con buen tono, con un buen proyecto. El presidente está en plena forma, como lo han visto en la campaña, y desde luego estamos muy ilusionados en esta campaña, muy esperanzados", ha aseverado.