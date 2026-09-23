Óscar Puente reclama a Madrid fondos europeos no utilizados y la Comunidad responde que "han sido ejecutados"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encabezado por Óscar Puente ha requerido formalmente a la Comunidad de Madrid que reintegre la parte de los fondos europeos Next Generation destinados a la adquisición de vehículos de cero y bajas emisiones que no han sido utilizados, mientras que el Ejecutivo regional ha respondido que "han sido ejecutados".

Según han trasladado a Europa Press fuentes del Ministerio, al calcular las ayudas para estos fondos se utilizaba, entre otros, la diferencia de precio entre el vehículo subvencionado y un vehículo convencional de referencia. Para ello, los solicitantes aportaban ofertas o presupuestos de los vehículos.

Tras la adjudicación detectaron que en determinados expedientes el vehículo finalmente adquirido tenía un precio inferior al utilizado para calcular la ayuda. En estos casos, las comunidades autónomas han procedido a solicitar el reintegro de la parte de la subvención que había sido abonada en exceso, "correspondiente a la diferencia entre el importe utilizado para calcular la ayuda y el coste finalmente acreditado".

"La Comunidad de Madrid manifestó que no consideraba que tuviera que realizar estos reintegros, criterio que, según trasladó, también compartían sus servicios jurídicos", apostilla el Ministerio, que discrepa en este análisis y por eso pidió a la Abogacía General del Estado que determinará " quién debía realizar los reintegros y cuáles eran las consecuencias para los fondos transferidos a la Comunidad de Madrid".

En ambos casos, según traslada, compartía el criterio del Ministerio de que era la Comunidad quien tenía que tramitar y exigir que se reintegrara y que si no lo hacía el área de Puente podía reclamar que Madrid reintegrara "los fondos que le fueron transferidos y que no hayan quedado correctamente justificados".

"El objetivo es garantizar que los fondos europeos del PRTR se aplican y justifican conforme a las condiciones establecidas y que la ayuda finalmente percibida se corresponde con el gasto efectivamente realizado", sostienen.

"HAN SIDO EJECUTADOS", DICE MADRID

En cambio, el portavoz del Ejecutivo regional y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno ha sostenido que de momento no ha llegado ese requerimiento y que "lógicamente se estudiará y se contestará".

"Todos esos fondos han sido ejecutados por la Comunidad Madrid, que lo hemos hecho siempre siguiendo el sentimiento establecido y lógicamente también con el soporte de nuestros servicios jurídicos", ha garantizado García Martín.