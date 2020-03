Ossorio aclara que el calendario escolar "de momento sigue igual", salvo la EvAU

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, ha aclarado este lunes que a pesar de la prórroga del estado de alarma hasta el 11 de abril el calendario escolar "de momento sigue igual", salvo la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU).

En concreto, en una entrevista con Onda Madrid recogida por Europa Press, ha indicado que "en el escenario actual" se baraja que la prueba ordinaria de la EvAU tenga lugar a "finales de junio" o "primeros de julio" y la extraordinaria "en septiembre", aunque ha precisado que "es una decisión que no está tomada" y que se va a hablar este miércoles en una reunión entre el Ministerio de Educación y Formación Profesional, las comunidades autónomas y los rectores.

"El calendario escolar de momento sigue igual", ha aclarado el consejero en respuesta a la pregunta de si los exámenes de recuperación se van a volver a poner en septiembre.

Tras manifestar su "deseo más ferviente" de que el confinamiento no se prolongue más allá del 11 de abril, ha avanzado que si no fuera así se tomarían las "decisiones necesarias para que este curso no se pierda de ninguna manera", pero ha recalcado que actualmente las pruebas de evaluación de fin de curso se mantienen "antes del verano, tanto las ordinarias como la extraordinarias".

Así, ha señalado que el alumnado sabe desde el 10 de marzo, día antes del cese de la actividad docente presencial, que los trabajos que realicen a distancia serán objeto de evaluación, y ha subrayado que "es importante que los alumnos continúen sus esfuerzos".

En cuanto a la marcha del servicio educativo sin actividad docente presencial, ha hecho una valoración "positiva", ya que el 93 por ciento de los centros educativos están utilizando el teletrabajo y "solo el 7 por ciento un sistema mixto".

Por otro lado, ha precisado que un 5 por ciento del alumnado no puede seguir el teletrabajo "por falta de medios" o "por determinadas circunstancias", pero ha insistido en que "los datos son muy buenos", con 25.000 profesores utilizando la plataforma educativa de la Comunidad de Madrid, Educamadrid, y 23.000 usando las aulas virtuales.

En este sentido, ha reconocido que los profesores están utilizando "todas las herramientas que tienen, en caso extremo el tablón de anuncios del centro educativo, para seguir en contacto con los alumnos".

400 ENFERMERAS PASAN AL SISTEMA SANITARIO

Ossorio ha trasladado su agradecimiento a las más de 400 enfermeras que han optado por trabajar para el sistema sanitario tras el cierre de los colegios.

En cuanto a la polémica sobre los menús para los 11.500 alumnos con beca de comedor al ser perceptores de Renta Mínima de Inserción (RMI), ha criticado que "en el menú de Telepizza la izquierda solo ve pizza", y ha destacado que "lo cierto es que solo un día a la semana habrá pizza en su menú, el resto pasta, ensalada, pollo...".

"El primer día llegaron 2.000, el segundo día 2.800, el tercer día, que fue el viernes, 3.033", ha indicado el consejero sobre los menús, para agregar que a partir de este lunes Viena Capellanes llevará menús a los municipios donde no hay establecimientos de Telepizza ni Rodilla con camiones, por lo que espera que los beneficiarios aumenten en 600.