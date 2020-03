La FAPA Giner de los Ríos pide que el periodo sin actividad educativa presencial “no sea evaluable”

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos ha solicitado por carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que el periodo sin actividad educativa presencial provocado por la crisis sanitaria del coronavirus "no sea evaluable".

"No entramos por el momento a valorar cómo se debe modificar y flexibilizar el currículo, si hay que retrasar el calendario escolar o, incluso, si la situación lo requiere, darlo por acabado. Pero lo que sí solicitamos es que este periodo que estamos viviendo no sea evaluable, como sucede en Galicia, ya que de no ser así rompería con la necesaria equidad educativa, entre otras cosas", ha indicado la entidad en un escrito remitido también a la Consejería de Educación y Juventud y al Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Según la FAPA Francisco Giner de los Ríos, van a pasar casi quince días desde que se decretó la suspensión de las clases en la Comunidad de Madrid, y "este periodo de tiempo se ha caracterizado por una gran descoordinación entre la Administración educativa, docentes, familias y alumnado".

A juicio de la entidad, "lo que podía ser algo entendible durante los tres primeros días, a medida que ha transcurrido el tiempo no se ha solucionado", sino que "se siguen enviando tareas y deberes sin coordinarse unos docentes con otros, la prometida enseñanza en línea no es tal y se mandan trabajos que ni son explicados ni se han enseñado en clase".

Pese a entender que "la gran mayoría" de los docentes "están manteniendo una gran empatía con el alumnado y las familias", han asegurado que el comportamiento de "una parte lo suficientemente significativa" justifica su petición, y el hecho de que "si durante el curso ya es complicado que los docentes conozcan las situaciones familiares en las que se encuentra su alumnado para poderles ayudar ahora se ha hecho prácticamente imposible".

"No es posible alcanzar una enseñanza personalizada e individualizada", ha afirmado la FAPA Francisco Giner de los Ríos. "Las situaciones que viven las familias y su problemática se están viendo acrecentadas a grandes velocidades, familias que están teletrabajando o que ni siquiera pueden hacerlo, con miembros enfermos, familias monoparentales o con más de tres miembros, con alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo que no es atendido correctamente, familias sin la capacidad tecnológica necesaria para poder afrontar la situación, etc", ha detallado.

Asimismo, ha criticado que las familias se vean "obligadas a ejercer de docentes" sin serlo, y teniendo en cuenta que el nivel sociocultural es una "pieza esencial" en este sentido.

En estas circunstancias, la FAPA Franscisco Giner de los Ríos ha aseverado que "hay que comenzar a tomar importantes decisiones", que "deben servir tanto para la Escuela Pública como para la privada".

Tras reclamar que este periodo no sea evaluable, ha señalado que eso "no significa que no se deban realizar todos los esfuerzos por incentivar o mantener cierta actividad académica y sobre todo competencial dentro de los hogares con la ayuda de los docentes".