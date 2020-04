Ossorio dice que no puede pagar a los ayuntamientos por las escuelas infantiles si los alumnos no van

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, ha afirmado que los convenios de la Comunidad de Madrid con los ayuntamientos relativos a las escuelas infantiles municipales "dicen que para pagar a los ayuntamientos los alumnos tienen que estar en los centros educativos".

Así, en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, ha asegurado que al no acudir los alumnos no pueden pagar a los Ayuntamientos, y ha advertido a "esos alcaldes que se quejan tanto" de que "sus interventores no les van a permitir pagar porque los alumnos no están en los centros".

"Nosotros lo que hemos hecho es aplicar la ley", ha aseverado Ossorio en alusión a la suspensión de los citados convenios, que, según él, ya se avanzó a los ayuntamientos el 12 de marzo, un día después de la suspensión de los contratos de la Comunidad de Madrid con las escuelas infantiles de gestión indirecta.

Ossorio ha recalcado que la Ley de Contratos establece que "si no se presta el servicio no se puede pagar". "Nosotros estamos cumpliendo la ley y lo que nos están pidiendo es que la incumplamos nosotros", ha apostillado.

En cuanto a la petición que ha registrado la FAPA Francisco Giner de los Ríos para que el Defensor del Pueblo intervenga por los menús de Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes que reciben los alumnos con beca de comedor, el consejero ha asegurado que son "variados" y que la organización debería leer los menús "antes de hacer denuncias".