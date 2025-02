Ossorio permitirá alusiones a su pasado en la Comunidad en Pleno pero no referencias al resto de miembros de la Mesa

No quiere que el "acuerdo razonable" de la Coprepa lo plantee la oposición como que es un "privilegio" para él

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, permitirá alusiones a su pasado en la Comunidad de Madrid durante el Pleno pero no referencias al resto de miembros de la Mesa.

Lo ha señalado este jueves en la sesión plenaria de la Cámara después de que la pasada semana hubiera quejas por parte de Más Madrid al aplicar Ossorio un acuerdo de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos (Coprepa) por el que llamó a la cuestión a varios parlamentarios por aludir a los miembros de la Mesa.

"No obstante lo cual, he decidido que esas alusiones personales no aplicarlas en mi caso. Es decir, pueden hablar de cuando fui vicepresidente de la Comunidad de Madrid, cuando fui consejero de Economía, de Hacienda, de Cultura, de Universidades, de Educación, estaré encantado de escucharles porque estoy muy contento de todo ese pasado", ha planteado Enrique Ossorio antes de la intervención de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, sobre la Formación Profesional --en la que se ha referido al pasado de Ossorio en el Ejecutivo regional--.

El presidente de la Asamblea ha argumentado que no quiere que un acuerdo "totalmente razonable y unánime de los presidentes de los parlamentos autonómicos" se utilice como que es un "privilegio" para Ossorio. "Así que renuncio y pueden hablar de lo que consideren, seguro que van a tener muy buenos recuerdos", ha añadido.

Asimismo, ha ofrecido a los diputados que si tienen "dudas" sobre la aplicación de su criterio y del artículo 115 del Reglamento de la Cámara pregunten. Ha matizado que lo hagan de uno en uno como las "arias" de las óperas y no "a coro", en referencia a la pasada sesión cuando instó a la bancada de Más Madrid a presentarse a las pruebas del coro del Teatro Real cuando criticaron conjuntamente la acción del presidente de la Cámara.

De hecho, Más Madrid presentó una queja contra su actuación y pidió que se inhibiera de sus funciones cuando se hablara de su gestión como consejero y vicepresidente.