Ossorio responde a MM que la Asamblea no tiene "competencias" al haberse interceptado a su diputada fuera de la región

El presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha respondido por carta a Más Madrid que la Cámara no tiene "competencias" en el caso de la detención por Israel de su diputada Jimena González al haberse producido fuera de la región.

Según han explicado a Europa Press fuentes de la Cámara, así ha respondido el presidente a la reclamación de Más Madrid de que la Asamblea desplegara los mecanismos diplomáticos a su alcance tras ser interceptada en aguas internacionales la flotilla en la que viajaba rumbo a Gaza González.

En la misiva, Ossorio ha destacado que en el artículo 24 del Reglamento lo que señala es que los diputados "durante su mandato, no podrán ser detenidos ni retenidos por actos delictivos cometidos en el territorio de la Comunidad de Madrid, sino en caso de flagrante delito".

El mismo recoge que en ese caso la Presidencia tomaría "cuantas medidas sean necesarios y estime convenientes" para salvaguardar sus derechos. Pero González ha sido detenida fuera de la región. "Asimismo, Ossorio ha recordado que es el Gobierno de España el competente para adoptar medidas, tal y como ha anunciado esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores", rematan estas mismas fuentes.