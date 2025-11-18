Archivo - El cantante Pablo López posa tras una entrevista para Europa Press, en el Hotel Umusic, a 19 de febrero de 2024, en Madrid (España). Pablo José López Jiménez, conocido artísticamente como Pablo López, es un cantautor, compositor y músico español - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el cantante Pablo López pondrá la banda sonora al encendido de la iluminación navideña este sábado en la Plaza de Cibeles.

Desde la colocación de la primera piedra del nuevo centro cultural, con biblioteca y auditorio, que el Ayuntamiento va a construir en El Cañaveral, el regidor ha asegurado que será "el encendido navideño más bonito y más espectacular que se haya hecho en la ciudad de Madrid" y espera ser compartido "por el mayor número de madrileños posible porque va a merecer de verdad la pena".

Almeida ha asegurado que le gusta Pablo López, "por supuesto", con quien ha coincidido en la Escuela de Música Reina Sofía, pero también en el Teatro Real. "Es una muy buena opción para disfrutar el sábado del encendido navideño", ha insistido.