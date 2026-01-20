Pablo Perpinyà (MM) entregará su acta tras lograr una plaza de profesor en la Universidad de Extremadura

Archivo - El exdiputado de Más Madrid Pablo Gómez Perpinyà- Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El diputado de la Asamblea de Madrid Pablo Gómez Pepinyà entregará su acta tras lograr una plaza de profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura.

Así lo ha explicado su partido, Más Madrid, en un comunicado en el que han informado de que en su lugar entrará el actual portavoz de la formación en Villaviciosa de Odón, Gumersindo Ruiz Rosales. Es aparejador y estuvo ligado profesionalmente a la "construcción demás de una veintena de promociones de vivienda pública".

Perpinyà consiguió por primera vez acta de diputado regional en 2019 en los primeros comicios en los que se presentaba Más Madrid. En la lista, encabezada por Íñigo Errejón, figuraba en el 'número 9'.

Tras la salida de Errejón para concurrir como candidato de Más País al Congreso de los Diputados, la Portavocía del Grupo Parlamentario recayó en Perpinyà, quien la ostentó hasta las elecciones adelantadas de 2021. Entonces la actual ministra de Sanidad, Mónica García, concurría como líder del partido y se otorgaba a Perpinyà un puesto en el Senado por designación autonómica.

En la siguiente cita electoral concurría como 'número 4' de la lista, solo por detrás de García, del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y de la actual portavoz de MM en la Asamblea y entonces secretaria de Organización, Manuela Bergerot.

Tras las elecciones se le comunicó que no continuaría siendo senador, puesto que recayó en Carla Antonelli. En esta legislatura Perpinyà ostentaba la Portavocía de la Comisión de Digitalización.

DISCREPANCIAS Y DECEPCIONES

Perpinyà, por su parte, ha publicado en sus redes sociales una carta de despedida en la que afirma que "nunca" deseó "ser un político profesional" ni se imaginó "aferrado a un escaño hasta la eternidad".

"No sé qué me deparará el futuro, pero sí sé que en estos momentos leer, escribir y recuperar --parafraseando a Rosa Luxemburgo-- la libertad de pensar distinto es algo que necesito", ha incidido.

Se ha mostrado "agradecido a todo el mundo y muy ligero de equipaje", apostillando que "las discrepancias y decepciones del último periodo no empañan el valor de estos años ni el honor de haber podido servir a tantos ciudadanos".

"He visto de cerca cómo funciona el poder; sus ritmos, sus límites y también sus inercias. La política de partido corre a veces el riesgo de deslizarse hacia el personalismo y, conviene recordarlo: los proyectos son siempre más grandes que quienes los encarnan por un tiempo", ha deslizado.