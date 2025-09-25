Pache (PP) dice que es "imposible" el reconocimiento de Palestina sin "renuncia al terrorismo" y "devolución de rehenes"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, durante una rueda de prensa posterior a una reunión de la Junta de Portavoces, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado este jueves que es "imposible" que exista un reconocimiento de Palestina sin una "renuncia al terrorismo" y la "devolución de rehenes" por parte de Hamás.

Así lo ha señalado a los medios de comunicación a su llegada al desayuno informativo protagonizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, organizado por Nueva Economía Fórum.

"El reconocimiento de Palestina sólo puede partir si hay una renuncia al terrorismo, hay un reconocimiento del Estado de Israel y hay una devolución de los rehenes. Si no, es imposible", ha insistido el portavoz 'popular'.

Preguntado por la intervención del Rey Felipe VI ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que ha implorado que "detenga la masacre" en Palestina, ha apostillado que está "haciendo su papel".