De Paco, sobre una dimisión de Rubiales:"Cuando se afea de tal manera un hecho, por lo menos uno se lo debería plantear"

Considera "totalmente reprobable" el comportamiento del presidente de la RFEF y espera que se sigan los cauces "para que no vuelva a pasar"



MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad, Mariano de Paco Serrano, ha rechazado el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien en la ceremonia de la entrega de medallas de la final del pasado mundial femenino besó en la boca a la jugadora Jenni Hermoso y, preguntado sobre la posibilidad de que éste presente su dimisión por tales hechos, ha reconocido que "cuando se afea de tal manera un hecho, por lo menos uno se lo debería plantear".

En declaraciones a los medios de comunicación posteriores al acto de presentación de al vigésima etapa de la Vuelta a España 2023 --que el 16 de septiembre recorrerá la Comunidad de Madrid entre las localidades de Manzanares el Real y Guadarrama--, De Paco Serrano se ha referido al comportamiento "totalmente reprobable" de Rubiales, tras lo que ha defendido que cada persona, pero "mucho más si ocupa un cargo", tiene que "saber cómo comportarse" y considera que en este caso "no ha sido así". "Me parece que es totalmente reprobable y tenemos que rechazarlo", ha señalado el consejero.

Tras considerar "totalmente desapropiado" el beso de Rubiales a Hermoso, el cual ha generado una intensa polémica que ha llevado al presidente de la Federación a pedir disculpas en un vídeo por su conducta, Mariano de Paco ha opinado que "se deberían seguir los cauces pertinentes" para que "esto no vuelva a pasar".

Aunque no ha llegado a afirmar si ello pasa o no por una dimisión de Luis Rubiales, el consejero sí ha señalado que "cuando se afea de tal manera un hecho tan absolutamente grande como el que ha ocurrido, por lo menos uno se lo debería plantear".

"Si pasa por una dimisión o no pasa por una dimisión, la verdad es que ahora mismo no lo sé. A mí me parece que cuando se afea de tal manera un hecho tan absolutamente grande como el que ha ocurrido, por lo menos uno se lo debería plantear", ha defendido.

"Creo que está en el fuero interno de cada uno saber cómo se tiene que comportar en cada momento y que el comportamiento no ha sido el adecuado. Si eso tiene que llevar a una dimisión, llevará. Y si no, pues se tomarán las medidas que haya que tomar. Pero en cualquier caso, hay que comportarse", ha sentenciado De Paco Serrano, quien ha felicitado a las jugadoras de la Selección por su triunfo en el Mundial --en cuya final se impusieron por 1-0 a Inglaterra-- y por haber dado "buena prueba de cómo hay que comportarse en cada en cada momento y en cada lugar".

El consejero ha admitido la experiencia "absolutamente maravillosa" que se ha vivido en España con el combinado nacional --y que se tradujo en miles de personas reunidas la pasada noche en Madrid Río para recibir y homenajear a las vencedoras--, tras lo que ha recordado que recién asumida su cartera en el Gobierno regional, tuvo "la suerte de poder acompañar a Su Majestad la Reina a despedir a la Selección que marchaba al mundial". "Vimos su último entrenamiento, estuvimos con ellas en el vestuario y les dijimos ese adiós y les deseamos esa suerte que ahora se ha materializado en el Campeonato del Mundo", ha enfatizado De Paco.

SUCESIÓN DE CRÍTICAS A RUBIALES

Desde que se produjera el beso de Rubiales a Jenni Hermoso --quien en declaraciones posteriores facilitadas por la Federación subrayó la "gran relación" que mantiene con el presidente y aclaró que se trataba de un gesto "mutuo totalmente espontáneo" por "la alegría inmensa que da ganar un Mundial"-- se han sucedido las críticas de representantes políticos y de la sociedad, como la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz; la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, o los ministros de Cultura y Deporte, Miquel Iceta; de Defensa, Margarita Robles; de Igualdad, Irene Montero; de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra.

También representantes del PP como su secretaria general, Cuca Gamarra, o su coordinador general, Elías Bendodo, han expresado su rechazo a lo ocurrido, mientras que la delegada del Gobierno por la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha señalado que el beso "sería constitutivo de delito" en España.

Por su parte, la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional (AMDP) instó a Rubiales a formarse en cómo tratar a las jugadores o dimitir, acusándolo de "falta de decoro, irresponsabilidad e indecencia", según un comunicado.