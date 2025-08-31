De Paco hace un balance "muy positivo" del turismo de verano en la Comunidad, con un aumento de gasto y días por viajero

Archivo - El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha realizado un balance "muy positivo" del turismo en la región en los meses de verano y ha destacado el aumento de gasto y días por viajero.

"El objetivo de nuestra estrategia desde el primer momento era aumentar los periodos de estancia y los gastos por viaje", ha declarado el consejero a los medios de comunicación este domingo en su visita al restaurante Los Gayalos en la Plaza Mayor.

En este sentido, ha desarrollado que los días de viaje en la región han aumentado en torno a los siete días y que el gasto medio por viajero en Madrid alcanza los 2.000 euros, mientras que en el resto de España el gasto supone 1.300 euros, según ha resaltado de Paco.

Asimismo, el consejero ha puntualizado que en el primer semestre de 2025, de enero a junio, el gasto turístico por mes en la Comunidad de Madrid ha sido de mil millones de euros, más de ocho mil millones en los seis primeros meses del año. "Ese es el dato importante", ha determinado.

Finalmente, ha señalado también que el perfil del turista "influye determinantemente" y ha manifestado así que "los turistas que vienen a Madrid están interesados por la cultura, la gastronomía, el patrimonio, la oferta de ocio y la oferta familiar".