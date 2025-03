Padres del colegio del cura investigado trasladaron su temor por su relación con el pederasta Marciel Maciel

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una madre de dos antiguos alumnos del colegio donde trabajaba el padre Marcelino de Andrés N., investigado por al menos seis denuncias de presuntas agresiones sexuales, trasladó al director del centro escolar Highlands School de El Encinar su temor por el cura debido a su pasado con el fundador de la congregación de los Leginarios de Cristo.

Así consta en un informe ampliatorio de la Policía Nacional, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se incorpora una nueva denuncia que se suma a las cinco que ya investiga un Juzgado de Madrid.

En concreto, el religioso fue secretario personal del fundador de los Legionarios de Cristo, el pederasta Marcial Maciel Degollado, y le acompañó en los últimos años de su vida.

Según el documento, los investigadores recibieron el pasado 11 de marzo una llamada de una mujer que aseguraba que quería dejar constancia que sacó a sus hijos del centro en mayo de 2023 por unos hechos que quería manifestar.

Explicaba la mujer que "sacó a sus hijos del mismo por algunos problemas con las clases pero además como motivo principal estaba la llegada de Marcelino al centro, debido a su pasado como secretario personal del fundador de la congregación de los Legionarios de Cristo".

"Dice que en ese momento no hubo ningún hecho a denunciar, simplemente por los rumores. Se lo hicieron saber al director y este les dijo que confiaba en él y 'ponía la mano en el fuego', que su pasado no tenía nada que ver con que estuviera con menores, pero el director no cedió en quitarle de sus funciones", recoge el informe.

La Policía Nacional detuvo a principios de marzo al sacerdote que trabajaba en la pastoral infantil del citado colegio tras ser denunciado por abuso sexual contra una menor alumna del centro de seis años de edad.

La detención se llevó a cabo a raíz de una denuncia, interpuesta este mismo jueves por parte de la familia de la víctima. El caso lo lleva las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid, que investiga ahora si hay más víctimas.

En una primera carta dirigida a las familias del centro, el director, Jesús María Delgado, comunicó que el sacerdote "ha quedado apartado de sus funciones" mientras transcurre la investigación. Además, el colegio ha activado el protocolo de Ambientes seguros, creado para prevenir abusos contra menores, para "dar una respuesta inmediata".

"Somos conscientes de la gravedad de los hechos denunciados, y nos causa mucho dolor esta situación. Estamos disponibles para atender toda consulta o necesidad", añadió el director del colegio en la misiva.