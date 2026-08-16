Los 'paifang' de Usera podrían estar listos para la Golden Week, la semana vacacional china de primeros de octubre

Archivo - Los 'paifang' de Usera - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los 'paifang' de Usera, los característicos arcos de la cultura china, encaran su recta final y podrían llegar a la Golden Week, la semana vacacional de China del 1 al 7 de octubre.

Con ellos Usera culminará este año su consolidación como el Chinatown madrileño con la instalación de los prometidos 'paifang', los arcos chinos a la entrada y salida del barrio.

En la ciudad viven más de 36.000 ciudadanos de origen chino, según datos del padrón, con una fuerte presencia en el distrito de Usera. Es con la comunidad china del distrito con la que el Ayuntamiento ha estado acordando la mejora de Usera con iniciativas como el trazado de 1,5 kilómetros que ya conecta la plaza del Hidrógeno, el corazón del barrio, con Madrid Río sumando 9.200 metros cuadrados ganados para el peatón.

El paseo es salpicado por constantes guiños a la cultura china, como inscripciones en el pavimento con proverbios chinos (en ambos idiomas), baldosas con la forma de dragones (que simbolizan el poder y la sabiduría) y carpas koi (la buena fortuna y la abundancia) o una atracción infantil en forma de enorme dragón en la plaza de las Tizas, además de 290 nuevos árboles y más de 11.200 plantas, entre las que hay especies chinas compatibles con el clima de Madrid.

DESCENTRALIZAR EL TURISMO

Los paifang no sólo refuerzan la identidad del barrio como lugar de residencia de una parte importante de la comunidad china de Madrid sino que avanzan en la descentralización del turismo.

De hecho, los arcos esperan que actúen como imán para el turismo completando el que se ha denominado como el Chinatown madrileño. Los dos grandes arcos --de diez metros de altura-- son parte del proyecto acordado con la comunidad china".

"¿Por qué Madrid no va a tener su propio Chinatown? Todo el mundo aprovecha para ir a Nueva York, Londres o San Francisco para pasar una mañana en su Chinatown. Aquí tenemos esa oportunidad", argumentaba ya en el pasado mandato el equipo del alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

GOLDEN WEEK

El Ayuntamiento de Madrid ha intensificado su promoción turística en China de cara a la 'Golden Week', el periodo vacacional que se celebra a primeros de octubre y que concentra buena parte de los viajes internacionales de largo radio de los ciudadanos del país asiático.

Con este objetivo, el Área Delegada de Turismo ha puesto en marcha este verano varias campañas bajo el lema '+ de 88 horas en Madrid', una fórmula que juega con el valor simbólico del número ocho en la cultura china, asociado a la prosperidad, y que pretende incentivar estancias de más de tres días y medio en la capital, ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El objetivo de estas actuaciones es prolongar la estancia media de los viajeros chinos y aumentar su gasto en destino, además de reforzar la presencia de Madrid en un mercado considerado estratégico para el turismo internacional de la capital.

Según ha destacado la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, este mercado asiático "ayuda a distribuir mejor la actividad turística a lo largo del año, lo que se traduce en empleo estable para el sector y en un refuerzo del modelo de turismo de calidad de Madrid".

CHINA, OCTAVO MERCADO EMISOR

China es actualmente el octavo mercado emisor de turismo internacional a Madrid. Durante el primer semestre de 2026, la capital recibió 99.710 viajeros procedentes del país asiático, un 1,7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Estos visitantes generaron 198.962 pernoctaciones, un 0,5% más que en los seis primeros meses de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Además, el viajero chino destaca por su elevado nivel de gasto en destino. Durante 2025, los visitantes procedentes de China realizaron un gasto total de 155 millones de euros, con un gasto medio por persona superior a los 901 euros y un gasto medio diario de 220,96 euros. Asimismo, los turistas chinos registraron el mayor tique medio por compra 'Tax Free' con 1.137 euros.