El Palacio de Liria acoge una muestra dedicada a la duquesa de Alba y su contribución a conservar del legado artístico

Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Liria acoge hasta el 31 de enero una exposición dedicada a doña Cayetana Fitz-James Stuart, XVIII duquesa de Alba, que destaca su contribución a la conservación del legado histórico y artístico de la Casa de Alba.

Tras la buena acogida que tuvo en el Palacio de Las Dueñas de Sevilla, este otoño llega a Madrid 'Cayetana. Grande de España' con un recorrido nuevo, adaptado a las estancias de la residencia madrileña de la XVIII Duquesa de Alba. Además de celebrar el centenario de su nacimiento, la muestra conmemora en una nueva sección el 70º aniversario de la monumental restauración del Palacio de Liria, según ha informado el Ayuntamiento.

La exposición, comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto al equipo de la Fundación Casa de Alba, es el resultado de más de tres años de investigación por parte de sus comisarias. Ha sido organizada con motivo del centenario del nacimiento de la XVIII Duquesa de Alba y reúne una selección de más de 200 piezas que incluye obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal.

Los visitantes podrán realizar un recorrido por la vida de la duquesa que más ha influido en la historia reciente de la Casa de Alba. Mediante distintos bloques temáticos se recorre su biografía, sus aportaciones en el campo de la cultura a través del mecenazgo de importantes artistas, el apoyo a las bellas artes y a la ópera, así como su papel como coleccionista y pintora.

La muestra también da visibilidad a aspectos menos conocidos de su vida, como su temprana labor en defensa de los animales, su actividad solidaria y su compromiso social.

LEGADO PATRIMONIAL

La nueva sección dedicada al 70º aniversario de la restauración del Palacio de Liria resalta la gran labor de conservación del legado patrimonial de la Casa de Alba realizado por la duquesa de Alba y su marido el duque Luis, a través de material fotográfico y documental inédito.

En 1936, durante la Guerra Civil Española, el palacio fue bombardeado y saqueado, quedando solo en pie cuatro fachadas. En 1945, el duque Jacobo toma la decisión de reconstruirlo y las obras culminarían en 1956, sin embargo, el fallecimiento del XVII Duque de Alba le impidió verlo terminado. Fueron los XVIII duques de Alba quienes lo terminan y redecoran, ampliando y reorganizando la colección de arte, mobiliario y otros elementos decorativos.