Paralizado de nuevo el desahucio de la primera persona que consiguió detener su desalojo en 2011

Publicado 07/06/2019 14:18:13 CET

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de vecinos y activistas antidesahucios han parado este mediodía el lanzamiento de un hombre de 63 años, Anwar, que fue el primer afectado que consiguió un detener su lanzamiento en 2011 y que ocho años más tarde se ha visto de nuevo en la misma situación en su actual vivienda en el distrito de Tetuán.

"Como no ha venido la UIP [Unidad de Intervención Policial] se va a cancelar, teniendo en cuenta la presión popular que ha habido no son capaces de llevar a cabo el desahucio", ha explicado un portavoz de la Asamblea de la PAH en declaraciones a los medios en tras reunirse con la comitiva judicial y representantes de la propiedad.

Asimismo, este portavoz ha confirmado que el desahucio ha quedado detenido "sin fecha" que ahora el juzgado tendrá que volver a decretar otro día, también en el servicio común de notificaciones y embargos, y que mientras tanto seguirán "intentando pedir un alquiler social" para esta vivienda, ahora en manos del fondo de inversión.

En este sentido, Anwar, que actualmente lleva un año trabajando con contrato temporal, ha explicado que él ha intentado negociar hasta este mismo jueves. "Yo no me niego a pagar. Yo quiero pagar pero un alquiler social pero esta gente no quiere", ha insistido en declaraciones a Europa Press para señalar también que solo le han ofrecido 2.000 euros para poder pagar la mudanza y abandonar el piso.

Según ha explicado el afectado, en 2011 consiguieron detener en un primer momento su desahucio, dado que, según ha indicado, perdió su negocio con la crisis y no podía hacer frente a su hipoteca, pero meses más tarde finalmente fue desalojado y, con la ayuda de la PAH, consiguió la dación en pago de la deuda de 200.000 euros.

Después de vivir en casa de amigos y en un edificio 'okupa', Anwar decidió ocupar un piso de una constructora que había quebrado y que, tras pasar a propiedad de Bankia, la Sareb se hizo cargo de la vivienda y lo vendió al fondo Talismán.

"La Sareb es una herramienta para rescatar a los bancos y que ahora vende casas a fondos buitre como el fondo Talismán", ha señalado a los medios de comunicación la activista de la PAH Madrid Mercedes Revuelta, al tiempo que ha agregado que "estos fondos buitres compran y venden, compran y venden" y que, "entremedias, obtienen una ganancia de vergüenza".

A pesar de que la llegada de la comitiva judicial estaba prevista a las 11.45 horas, a las 9.30 de la mañana decenas de personas ya estaban en pie de calle, delante del portal número 2 de la calle Zamora, cantando consignas como 'Hoy venimos a luchar por el alquiler social', 'fuera buitres de nuestros barrios', 'Un desalojo, otra ocupación' o 'Ni gente sin casa, ni casa sin gente' ante un inmueble lleno de pancartas dando apoyo a Anwar, bajo el lema 'Anwar se queda'.

Al llegar la comitiva judicial y ver todos los asistentes se han concentrado delante del portal, se han reunido durante varios minutos con agentes de la Policía Municipal y representantes de la propiedad para acordar aplazar el lanzamiento, sin que se desencadenara ningún incidente.