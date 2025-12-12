Parla finaliza la nueva parada de tranvía en el intercambiador de la estación de Cercanías de Parla Norte

Parada de tranvía en la estación de Cercanías de Parla Norte - AYUNTAMIENTO DE PARLA

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Parla ha ejecutado la nueva parada de tranvía, la decimosexta en la localidad, del intercambiador de la estación de Cercanías de Parla Norte, y completa de esta forma las actuaciones asumidas por la administración local para que esta infraestructura sea una realidad cuanto antes, tras la construcción de los aparcamientos disuasorios y del carril bici.

La Concejalía de Desarrollo Urbano e Industrial adjudicó el contrato a la empresa Seranco SAU, por una cuantía total de 943.013,50 euro (IVA incluido) y la obra, con un periodo de ejecución de seis meses, será cofinanciada con fondos europeos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation EU.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha indicado que todas las actuaciones se están realizando "en absoluta coordinación" con el Ministerio de Transportes, que el pasado verano adjudicó el último de los proyectos de su competencia para el desarrollo de este gran intercambiador: las obras de construcción del vial de acceso a la nueva estación de Parla Norte y del punto de conexión con la carretera M-408.

Con un presupuesto de 16,5 millones de euros IVA incluido, la construcción de la futura estación de Parla Norte se lleva a cabo conforme a los plazos establecidos, para que empiece a funcionar a finales de este año o principios de 2026.

Desde el Consistorio han apuntado que la nueva infraestructura será "todo un ejemplo de accesibilidad y seguridad". Atenderá una demanda potencial superior a las 14.000 personas usuarias diarias y su puesta en marcha permitirá un ahorro global de 900 horas al día a los viajeros y viajeras, según el estudio funcional realizado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Una parada ya prevista desde el inicio de la construcción del tranvía y vinculada a una estación pero que cayó en el olvido durante años. Estará situada entre las de Plaza de Toros y Polígono Industrial Ciudad de Parla y junto a uno de los aparcamientos disuasorios complementarios a dicho intercambiador, ejecutados por el Ayuntamiento de Parla. Asimismo, conectará con la carretera M-408.

Así, esta nueva parada se coordinará e integrará con las infraestructuras adyacentes, con lo que no solo mejorará el entorno de la nueva estación de Cercanías y la calidad del paisaje urbano actual. También favorecerá el intercambio de viajeros entre el tranvía y la estación de Cercanías Parla-Norte de Adif y dará respuesta a la demanda de desplazamientos entre todos los centros neurálgicos del municipio, actuando como eje vertebrador.

"Avanzamos en las obras de la nueva parada de tranvía para el intercambiador de transportes de Parla Norte. Cada vez está más cerca la puesta en marcha de esta potente infraestructura que cambiará la movilidad de Parla. Todo enmarcado en la clara apuesta del Gobierno de Parla por el transporte público y sostenible", ha subrayado el concejal de Desarrollo Urbano e Industrial, Bruno Garrido.

En esta línea, el edil ha destacado también que el Ayuntamiento completa así "las obligaciones asumidas por esta administración". "No solo ejecutando esta necesaria nueva parada de tranvía, sino también completando las obras del carril bici y los dos aparcamientos disuasorios al norte y sur de la misma y sus correspondientes accesos. Y ello, en absoluta coordinación con el Ministerio de Transportes, y gracias a la cofinanciación de los Fondos Europeos Next Generation", ha indicado.