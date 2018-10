El Parque Aluche seguirá llamándose Arias Navarro porque cambiarlo no respondería "al sentir de la mayoría", según PP

Actualizado 27/01/2010 13:19:12 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parque Aluche se seguirá denominando oficialmente Alcalde Carlos Arias Navarro - último presidente franquista- porque el cambio de nombre "no es necesario" y no respondería "al sentir de la mayoría" sino al de un único sector, expuso hoy la concejala-presidenta de Latina, Begoña Larrainzar, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid.

De este modo, el PP tumbó con sus votos la proposición presentada por el PSOE y apoyada por IU, y que no era otra que apostar por el cambio de denominación ya que, popularmente, la zona verde es conocida como Parque de Aluche, nombre que aparece en los callejeros e, incluso, en documentos oficiales del Ayuntamiento de Madrid.

La portavoz socialista de Latina, Noelia Martínez, defendía el cambio como ya se hizo el pasado octubre con el Puente de Praga, conocido oficialmente hasta entonces como Héroes del Alcázar de Toledo, argumentándolo en el matiz político. "Ese parque no merece llevar el nombre del 'Carnicerito de Málaga', el sutil adjetivo con el que se le conocía", defendió Martínez, que explicó que Arias Navarro participó como fiscal en los consejos de guerra que el bando franquista promovió para castigar a los partidarios significativos de la República durante la Guerra Civil y la posguerra en Málaga, lo dejó hasta 4.300 muertos.

Por su parte, Larrainzar inició su intervención recordando a la edil socialista que lo más correcto habría sido llevar la cuestión al Pleno de Latina aunque éste no es un paso necesario para que pudiera ser aprobado en la Casa de la Villa. Después de afirmar que Arias Navarro es recordado como el "alcalde de los parques" ya que durante su mandato, desde 1965 a 1973, inauguró hasta nueve, como el de Dehesa de la Villa.

Pero la edil del PP fue más allá recordando que es "tradicional" que el Ayuntamiento recuerde en su callejero a "alcaldes y concejales que destacaron por su labor por Madrid", motivo por el que equiparó a Arias Navarro con Ramón Sainz de Baranda, Enrique Tierno Galván o Agustín Rodríguez Sahagún, lo que provocó un claro malestar en la bancada socialista. Larrainzar añadió que Madrid "es una ciudad de acogida, generosa, que no distingue ni de procedencias ni de ideologías".

La concejala del PP intentó echar por tierra la argumentación socialista sobre que el cambio se basaría en la aceptación popular ya que, como expuso, la "idiosincrasia" de los madrileños hace que convivan los nombres oficiales como los populares. Detalló en este sentido que se habla de Atocha y no de la glorieta de Carlos V, de Neptuno y no de la plaza de Cánovas del Castillo o de Ópera y no de la plaza de Isabel II. "Coexisten las dos denominaciones y no por ello se solicita el cambio de nombre", apuntó.

Esto llevó a Noelia Martínez a recordar que Arias Navarro "no fue elegido como alcalde, sino impuesto", a lo que añadió que con su voto, el PP "hace una defensa del 'Carnicerito de Málaga'", algo que no sucedería en otros partes del mundo, como Alemania. "Allí no hay ningún parque dedicado a Hitler ni hay una calle de los Crematorios", declaró, que puso sobre la mesa que, quizá, los populares no apoyaron su moción ya que Arias Navarro "iba en las primeras listas de Alianza Popular".

La edil del PP rechazó las acusaciones del PSOE tras añadir que el Pleno del Ayuntamiento, y de la mano de la ley de Memoria Histórica, ya ha actuado anteriormente con acuerdos como por el que se retiraron todos los honores que durante la Dictadura concedió a Franco y a su familia, como alcalde honorario de la capital, hijo adoptivo y medallas de oro y honor.