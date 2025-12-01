Un 'Pasapalabra' o un cubo con imágenes de las Cortes, actividades para que alumnos celebren el Día de la Constitución

La Comunidad de Madrid celebra el 47º aniversario de la Constitución Española con retos y concursos didácticos para los alumnos. - EUROPA PRESS

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los alumnos de los colegios de la Comunidad de Madrid participan durante esta semana en actividades con retos didácticos como un 'Pasapalabra' o un cubo con imágenes infinitas de las primeras Cortes con el fin de conmemorar el Día de la Constitución que se celebra este sábado, 6 de diciembre.

El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha asistido este lunes a algunas de estas actividades en el Conservatorio Profesional de Música Victoria de Los Ángeles y en el de Danza Carmen Amaya donde se han interpretado la obra 'Memoria y la coreografía Alcalá', respectivamente.

Allí, ha subrayado que "hoy es más importante que nunca conocer la Constitución y reconocer el enorme valor que tiene, sobre todo como culminación del periodo de la Transición española". "Un momento en el que todos conseguimos ponernos de acuerdo y gracias a ella, tenemos libertad y tenemos todos los derechos de los que disfrutamos hoy en día", ha añadido el consejero.

En esta línea, ha defendido que "es algo que hay que proteger, que hay que respetar", y por ello, se han organizado esta serie de retos y juegos con los alumnos "para que conozcan de primera mano la Constitución y puedan relacionarla con su día a día", ha destacado el consejero.

ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA LOS ALUMNOS DE LA REGIÓN

Así, al igual que en la Hispanidad, el Gobierno regional ha preparado distintos contenidos didácticos diseñados para utilizar durante esta semana en las clases de los centros.

"Con estos materiales, los docentes pueden trabajar con los escolares en actividades que promueven la comprensión práctica de los derechos y deberes constitucionales, fomentando así una educación en valores y el compromiso con la democracia", ha manifestado Viciana.

En esta línea, el consejero ha desgranado algunos de los retos didácticos para los alumnos como, por ejemplo, conseguir su carné de Explorador de la Constitución, participar en un concurso en clase al estilo del programa televisivo de la época 'Un millón para el mejor', elaborar cubos infinitos con imágenes de las primeras Cortes o jugar al rosco de 'Pasapalabra' en el que la Carta Magna "será la protagonista".

Además de las actividades lectivas, 688 colegios públicos incluyen en sus menús de esta semana platos típicos de las distintas regiones en sus comedores, que también acogerán dinámicas participativas destinadas a que los escolares participen de forma activa en conmemorar el Día de la Constitución.