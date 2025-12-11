Penúltimo paso para el cambio de modelo de Mercamadrid acabando con la limitación temporal de la sociedad para 2032

Archivo - Mercamadrid - MERCAMADRID - Archivo

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno ha dado este jueves el penúltimo paso para el cambio de modelo de Mercamadrid acabando con la limitación temporal de la sociedad marcada para 2032, ha informado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa semanal.

"Avanzamos en la hoja de ruta para asegurar el futuro de Mercamadrid", ha indicado Sanz, que ha avanzado que la aprobación definitiva pasará por el Pleno de diciembre. Se trata de la autorización de la resolución por mutuo acuerdo del contrato de gestión de este servicio público dentro del proceso para eliminar la limitación temporal fijada para el año 2032.

Se trata de un proceso impulsado conjuntamente por el Ayuntamiento de Madrid y la empresa pública estatal Mercasa para el cambio de modelo de gestión de este servicio público de mercados mayoristas de la ciudad de Madrid y, "sobre todo, con el objetivo fundamental de la limitación temporal de la sociedad, que estaba fijada actualmente para el año 2032 y eso provocaba problemas respecto a las inversiones a futuro de las empresas allí instaladas".

"El objetivo es garantizar la continuidad de la actividad en la unidad alimentaria a largo plazo y reforzar la seguridad jurídica de todo ese tejido empresarial que opera en el recinto, que es uno de los más exitosos que tenemos en nuestro país", ha subrayado la también vicealcaldesa.