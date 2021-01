Pepu Hernández ataca la gestión de 'Filomena' con un PP que busca exculparse

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha atacado la "nefasta gestión" municipal de la borrasca 'Filomena' con un PP que busca exculparse "culpando a meteorólogos, cuando acertaron".

Después de agradecer la colaboración de los trabajadores municipales, del Estado y de otras comunidades y tras aplaudir la "paciencia del pueblo de Madrid", que se ha comportado de forma "ejemplar", Hernández ha remarcado que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ya había avisado de lo que se avecinaba, concretamente desde el 31 de diciembre.

"El 5 de enero llegó el aviso especial con espesores de nieve de entre 30 y 40 centímetros", ha afirmado contradiciendo así al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un punto en el que ha coincido la oposición en pleno.

Y mientras "el alcalde decía que se avecinaba una estampa muy bonita, que el Ayuntamiento estaba preparado e insistía en acumulaciones de nieve de 20 centímetros cuando la AEMET estaba duplicando la previsión". En este punto, el socialista ha acusado al regidor de caer en la "prepotencia".

En la ciudad se produjo un "caos porque minimizaron los avisos, se confiaron, no alertaron a las empresas y no pusieron todos los recursos a disposición" de los servicios públicos, unido a que no se cumplió el plan de inclemencias invernales y que no aseguraron el reparto de sal.

"Y ustedes (a la bancada del PP) lo único que saben hacer es criticar al Gobierno cuando es el que les ha sacado las castañas del fuego. ¿Qué hubiera sido sin el Gobierno y sin otras comunidades? Porque de la Comunidad de Madrid no esperamos nada porque no activaron, por ejemplo, todas sus quitanieves", ha preguntado el edil.