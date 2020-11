Pepu Hernández cree que ya es tarde para un confinamiento que 'salve la Navidad' y lo que se hace es alargar sufrimiento

"Cada vez que se van aplazando algunas medidas que se tenían que haber tomado es posible que la recuperación económica sea más difícil", alerta

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, cree que ya es "tarde" para un confinamiento, no para que 'salve la Navidad' pero sí al menos "para afrontarla de otra manera", y que lo que está haciendo la Comunidad de Madrid con las medidas que firma no es más que "alargar el sufrimiento".

"Ya estamos tarde para eso", ha contestado el edil socialista en una entrevista con Europa Press cuando se le pregunta si es partidario de la propuesta que dibujó el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, un confinamiento previo a las fiestas para tratar de salvar la Navidad.

"No quiero ser pesimista pero se han tenido que tomar decisiones que en su momento hubieran sido oportunas. Hubiéramos podido no salvar la Navidad pero sí, al menos, afrontarla de otra manera, pero en este momento creo que ya estamos tarde", ha sostenido.

Considera que ahora lo que "se está haciendo es alargar el sufrimiento" porque "cada vez que se van aplazando algunas medidas, que se tenían que haber tomado, es posible que la recuperación económica sea más difícil".

"No podemos engañar a nadie. Estoy encantado con una incidencia en Madrid que sea menor pero ¿con quién estamos compitiendo? Veo competiciones que no tocan en este momento, que si somos la quinta que menos tiene... Esa clasificación es perversa", ha reprochado instando a olvidarse de "competencias con el Gobierno nacional" porque ahora toca "colaborar, coordinar".

EL PELIGRO DE QUE LA CIUDADANÍA NO SE SIENTA CONCERNIDA

"Tenemos que atajarlo de forma más contundente y las dudas sobre si cerramos o no sólo trae un conflicto a los ciudadanos, que no es que no sepan qué hacer sin que se lo tengan que decir sino que hay un momento en el que pueden no sentirse concernidos. Entonces no hay compromiso y viene lo que viene, los negacionistas, entran los folloneros, los que organizan broncas porque sí", ha señalado Pepu Hernández.

El edil socialista ha defendido que un sufrimiento alargado mucho tiempo "no es soportable" pero también que "a lo mejor en un momento determinado se tiene que concentrar el sufrimiento para sufrir menos en otras ocasiones". "Si no vamos a estar sufriendo hasta tener la solución definitiva, que parece que puede tardar todavía", ha declarado en relación a la vacuna.

También pide que se escuche. "Los políticos están diciendo cosas con respecto a los confinamientos, a las navidades pero parece que no les queremos escuchar. Me llama la atención que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, diga que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está haciendo coaching cuando está diciendo las cosas como las puede decir Macron o Merkel. Nos está diciendo que vamos a tener que sufrir, que pasarlas canutas en algún momento pero siempre con una esperanza", ha sostenido.

MÁS SOCIOLOGÍA, MENOS IDEOLOGÍA

Pepu Hernández ha instado a coordinarse entre las distintas administraciones porque se están viviendo situaciones "donde no tiene que haber tanta ideología". De hecho, el edil ha reivindicado "más sociología y menos ideología".

En este punto, el socialista ha reprochado que el Ayuntamiento presidido por Almeida "no está siendo tan exigente con la Comunidad" y que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, "no ha tomado determinadas medidas porque defienden que lo que hay que salvar es la economía pero no se dan cuenta de que sin salud no hay confianza y sin confianza no hay recuperación económica".

"Veo a Ayuso defendiendo posturas como las de Trump o Bolsonaro, no tanto de negacionismo pero sí de economía, economía, economía. Esa disyuntiva con la sanidad es perversa porque la prioridad tiene que ser sanitaria", ha rematado.