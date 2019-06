Pepu Hernández critica el "pacto oculto" entre PP y VOX y pregunta a Villacís qué piensa al respecto

Publicado 25/06/2019 16:44:38 CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha lamentado este martes que se haya demostrado que había un "pacto oculto" entre PP y VOX en la capital y ha preguntado a la portavoz de Cs, Begoña Villacís, qué piensa al respecto.

"Es desolador que un partido como VOX nos demuestre que había un pacto oculto en el Ayuntamiento de Madrid", ha manifestado Hernández a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

Tras considerar que "o el PP ha engañado a Ciudadanos o estos han vendido su alma", se ha preguntado "¿qué piensa Villacís de los pactos secretos de su socio de gobierno?".

VOX ha anunciado este mismo día la ruptura de su pacto en el Ayuntamiento de Madrid y se ha situado en la oposición. Previamente, ha hecho público el acuerdo con el PP sobre la constitución de los ayuntamientos, que contemplaba "nombrar a personas indicadas por Vox en cada ayuntamiento en distintas concejalías de Gobierno", un pacto que han roto por "incumplimiento".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez, ha negado que PP haya incumplido el acuerdo con Vox al no haber transcurrido el plazo que ambas formaciones se dieron, 20 días, y ha indicado que ha sido el partido liderado por Santiago Abascal quien no ha querido negociar.

"No puede haber un incumplimiento cuando no ha transcurrido el plazo previsto en el documento que se firmó entre el Partido Popular y Vox y, por otra parte, porque Vox no ha querido negociar", ha apuntado el regidor.