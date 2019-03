Pepu Hernández dice que su lista tendrá "huella PSOE" y no se pone barreras de cara a lograr apoyos para gobernar

Publicado 14/03/2019 13:36:34 CET

El candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha asegurado este jueves que su objetivo es gobernar la capital y que en ese sentido no se plantea "barreras" de cara a recibir los apoyos necesarios , para añadir que en su lista habrá claramente una "huella PSOE" porque piensa que en el partido hay una "fuerza", "talento especial", "capacidad de trabajo" muy grandes.

También ha comentado que el sistema de lista 'cremallera' es un "buen comienzo" para la elaboración del resto de puestos de la candidatura y que a partir de ahí "no es una cuestión de llevarla al cien por cien". "Si en nuestro equipo hay 15 mujeres y cinco hombres, no pasaría nada", ha subrayado.

Así lo ha indicado a los medios de comunicación tras reunirse con los integrantes del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio de cara a recabar su "ayuda, apoyo y compromiso" de cara a "hacer más grande el equipo" de su candidatura. "Es muy importante tener un verdadero equipo que pueda solucionar los problemas reales de Madrid", ha añadido.

Hernández ha recalcado que ahora se está trabajando en la elaboración de las listas para seleccionar a aquellas personas que tengan "capacidades, talento y dotes de liderazgo" en las distintas áreas y funciones del proyecto socialista. A su vez ha añadido que los "nombres" no son lo más importante sino el recoger propuestas que den soluciones a los problemas y reivindicaciones que trasladan los ciudadanos.

En ese sentido, el exseleccionador nacional de baloncesto ha comentado que ahora está centrado en "escuchar" para conocer los problemas de la ciudad y los ciudadanos y, en ese sentido, quiere oír a mucha gente para conocer sus problemas y sensibilidades, de cara a poder darles respuesta.

Al respecto, Hernández ha subrayado que hay cuestiones clave en materia de gestión que el PSOE quiere abanderar, como la vivienda, la movilidad sostenible y la lucha contra la desigualdad. También ha apuntado a la "falta de energía hacia el exterior de la M-30" que percibe en la ciudad, con distritos que presentan "grandes desigualdades".

El candidato socialista, además, ha afirmado que "hay muchas ciudades dentro de Madrid", con más de 1,7 millones de mujeres con distintas necesidades, más de un millón de jóvenes y también más de 240.000 mayores de 80 años que requieren políticas específicas. Además, ha enfatizado que "potenciar el nivel de los que más lo necesitan" es "potenciar el nivel de toda la ciudad".

Por ello, ha enfatizado que su candidatura va a ir a los barrios y visitará los distintos distritos porque "hay que abrirse a la ciudadanía, ver lo que piensa la gente", no solo los que apoyan al PSOE, y "ver qué se puede hacer para lograr un mejor Madrid".

"MADRID CENTRAL ES UNA BUENA MEDIDA QUE HAY QUE MEJORAR"

Sobre Madrid Central, Hernández ha recalcado que es una "buena medida que tiene que mejorarse" y seguir actuando en esa línea en "otros sitios", pero desplegando también una forma de actuar "global" porque en Madrid hay problemas de contaminación. En este sentido, ha destacado que se tiene que desplegar un transporte limpio y trabajar en la organización de Madrid Central.

Para su equipo, ha apuntado, quiere "gente con experiencia, capacidad de trabajo e ilusión" para añadir también que se requiere además coordinación con la administración autonómica y central, porque "un gran equipo no solo se limita a Madrid, un gran equipo es global".

Al respecto, ha recalcado que la candidatura tendrá "huella PSOE" porque dentro del partido hay una "fuerza tremenda" y gran "voluntad política", incidiendo en la importancia de la lista 'cremallera' y la presencia de mujeres. También ha incidido en que para él es importante "la cantera".

El aspirante del PSOE a lograr la Alcaldía de Madrid ha asegurado que ha entrado en política por "ilusión y responsabilidad" y que él estaría "encantado" de poder "echar una mano" al partido de cara a las elecciones generales.

Preguntado sobre si estaría dispuesto a hablar con Ciudadanos de cara a conformar alianzas que le lleven al Palacio de Cibeles, el exseleccionador de baloncesto ha dicho que su planteamiento es gobernar y estarán "encantado de recibir los apoyos necesarios".

"No me planteo barreras ni líneas, me gustaría tener una ciudad abierta, inclusiva en todos los aspectos, y ello también en política" ha remachado Hernández para agradecer también los elogios que ha deslizado hacia su figura la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quien "sería un apoyo muy importante" en un futuro Gobierno local del PSOE.