Pepu Hernández quiere un Madrid "habitable, ecológica e igualitario" y se marca el reto de sea "un poquito más feliz"

Publicado 02/02/2019 13:00:46 CET

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato del PSOE a la Alcaldía de la capital, Pepu Hernández, ha lanzado este sábado un nuevo fragmento del vídeo de presentación de su campaña en el que manifiesta que el Madrid que quiere es "un Madrid habitable, ecológico, sobre todo igualitario, donde las desigualdades no existan".

"Porque no solamente es para que nosotros vivamos mejor y nos sintamos mucho más a gusto y agradecidos con nuestra propia ciudad, sino porque también la imagen que estamos proyectando al resto de la Comunidad de Madrid, al resto de España y Europa es importante", ha continuado.

Por lo tanto, el exseleccionador nacional de Baloncesto asegura que "necesita y quiere buscar una ciudad saludable, culta, educada, igualitaria, y con igualdad de oportunidades absolutamente para todos, hombres y mujeres, jóvenes, mayores y niños, donde nos sintamos cada vez más felices de estar".

"Al final no hacemos otra cosas de buscar la felicidad. Pues vamos a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo para que la ciudad sea un poquito más feliz y a la imagen que trasladaremos al resto del mundo será muy importante también", concluye.

Ayer Hernández ya lanzó otro fragmento del mismo vídeo en el que aseguraba que una de las razones por las que ha decidido entrar en política ha sido la de su preocupación por la "crispación" que puede darse en la sociedad y que hay "varias cosas" que le han "impulsado" a dar este paso.

"Me preocupa el momento actual de la Política. Me preocupa el momento actual también de crispación que puede existir entre la sociedad", ha indicó Y es que Pepu considera que la sociedad es más fuerte "cuanto más de acuerdo" esté. "En muchas ocasiones parece que estemos tan en desacuerdo en una mayoría de cosas que no me parece justo", apuntó.

En este sentido, apuesta por ser "muy participativos, cada vez más". Por ello su "ejemplo" entrando en política "para que haya también una capacidad más de poder ver" y de "criticar lo que se pueda". "Siempre he pensado que para ser crítico, tiene que ser primero autocrítico, ¿no?", ha preguntado.

El vídeo finaliza con el hashtag #PepuAlcalde. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, presentará mañana domingo en el Teatro de La Latina la precandidatura de Hernández