El periodista madrileño Juan Pajares será el nuevo director del Grupo Madridiario

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista madrileño Juan Pajares ha sido nombrado nuevo director del Grupo Madridiario, matriz del periódico digital de la Comunidad de Madrid que en noviembre celebrará su 25º aniversario, en dependencia directa del consejero delegado, José Brías, que fundó el grupo en 2000 junto al periodista y editor Constantino Mediavilla, quien falleció el año pasado.

En el ecosistema editorial de Madridiario están Elperiodigolf.com y su diario asociado, más enfocado a información nacional y política, Diariocrítico, ha informado el grupo en un comunicado.

Con más de tres décadas de trayectoria en el ámbito del periodismo, la comunicación corporativa y los asuntos públicos, el objetivo de Pajares es el de reforzar el papel principalmente de Madridiario, así como por "impulsar la calidad informativa, la cercanía a los lectores y la evolución del periodismo digital en un momento clave para el sector".

Para esto tiene como responsabilidad el dirigir las cuatro áreas principales de gestión: Redacción, personas, comercial-eventos y relaciones institucionales, en colaboración con los responsables de cada área.

Juan Pajares (Madrid, 1967), licenciado en Ciencias de la Información en la rama de Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 1991, a lo largo de su carrera ha ocupado puestos en empresas nacionales e internacionales y consultoras de comunicación. Tras formar parte de la Redacción de La Voz de Almería y del equipo fundador de La Gaceta de los Negocios (Grupo Zeta), fue adjunto al jefe de Prensa en IBM España.

Más adelante, director de Comunicación en Disneyland París y Unisys (en ambos, para España y Portugal) y Vía Digital (Telefónica), además de jefe de Prensa y años más tarde, socio y director general de la firma Eurcom Corporate & PR Spain (EURO RSCG-Havas) y director en Asesores.

En 2012 fundó la consultora Over The Rainbow Comunicación y en los últimos dos años ha sido Head of Corporate Communications & ESG en el grupo médico internacional Tiryaq Medical Group. Ha colaborado en diversos medios de Prensa, radio y televisión desde hace más de 20 años y, desde 2108, es colaborador de Madridiario y de ElPeriodigolf, además de Are Business Radio.

Pajares es miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid desde que terminó la carrera de la APEI-PRTVI (2009) y de la Asociación de Directivos de Comunicación. Además, ejerce como profesor asociado en dos universidades madrileñas y es formador en portavoces y comunicación de crisis.

"Con la llegada de Juan reforzamos un proyecto que cumple ahora 25 años y que sigue creciendo. Su experiencia y energía nos ayudarán a mejorar todavía más nuestros periódicos y nuestra presencia en la sociedad madrileña, además de afrontar más preparados los nuevos retos del periodismo digita", ha asegurado el consejero delegado de Grupo Madridiario, José Brías.

Por su parte, el nuevo director ha trasladado que se siente "muy honrado e ilusionado" por este nuevo cargo al ponerse al frente de "un gran equipo humano, tremendamente comprometido," y ha afirmado que seguirá trabajando para que Madridiario "siga creciendo y siendo todavía más el medio online de referencia, muy útil y cercano". "Celebraremos nuestro cuarto de siglo como merecemos y como le hubiera gustado a Constan, al que tanto echamos de menos", ha expresado.