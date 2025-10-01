Las pernoctaciones extrahoteleras en la Comunidad suman casi 600.000 en agosto, un 7,64% más

Archivo - Bungalows del Camping Monte Holiday en Gargantilla del Lozoya. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros en la Comunidad de Madrid (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) han sumado las 593.988 de estancias en agosto, un 7,64% más respecto al mismo mes de 2024, cuando se registraron 551.824. En el mismo periodo, la región ha sumado 183.904 viajeros, un 1,58% más, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos realizados en la región en agosto han sumado 276.294, un 22,17% más que el mismo mes de 2024, de las que 92.633 han sido de residentes en España y unas 183.661 han sido de extranjeros. Asimismo, se registraron 73.283 viajeros, una cifra 16.39% superior a la registrada en agosto del año anterior. De ellos, 26.017 correspondieron a residentes en España y 47.266 a extranjeros.

El grado de ocupación en estos apartamentos se situó en el 47,79% en agosto, para una capacidad estimada de 17.685 plazas. La estancia media ha sido de 3,77 días.

Por su parte, en los campings de la región se realizaron un total de 201.527 pernoctaciones en el octavo mes del año, la mayoría de ellas de residentes en España (153.289), con una estancia media de 3,97 días para un total de 50.774 viajeros. Hay que tener en cuenta que solo 18 permanecieron abiertos con 17.699 plazas estimadas.

En cuanto a los alojamientos de turismo rural, 13.302 viajeros se decantaron por esta alternativa en agosto, de los que 925 fueron extranjeros. Además, se sumaron 30.474 pernoctaciones, con una estancia media de 2,29 días, para una oferta de 221 establecimientos, 3.457 plazas estimadas y 451 empleados.

Finalmente, los albergues de la Comunidad de Madrid han registrado durante el octavo mes del año 85.693 pernoctaciones y 46.545 viajeros, con una estancia media de 1,84 días. Además, los 44 alojamientos abiertos en la región han registrado una ocupación del 53,16% por plazas, y emplea a 767 personas.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros españoles (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron la cifra de 26,1 millones en agosto, lo que supone un aumento del 0,6% respecto al mismo mes del año pasado.

Las pernoctaciones de residentes subieron un 1,4%, mientras que las de extranjeros dismuyeron un 0,4%. La estancia media fue de 4,8 pernoctaciones por viajero.

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos españoles se incrementaron un 1,5% en agosto, mientras que las pernoctaciones en campings aumentaron un 0,6%.

Por contra, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural bajaron un 1,9% interanual en agosto y las efectuadas en albergues disminuyeron un 3,1%.

Los precios crecieron en todas las tipologías, registrándose el mayor aumento en los alojamientos rurales, con un avance interanual del 8,5%, seguidos de los campings (+3,3%) y de los apartamentos turísticos, que vieron aumentar sus precios un 3% en agosto en relación al mismo mes de 2024.