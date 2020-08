Perpinyà acusa a la Comunidad de "desertar" por "no hacer los deberes" para poner en marcha las clases con garantías

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha acusado este viernes al Gobierno regional de "desertar" de sus funciones y obligaciones por "no hacer los deberes" para poner en marcha las clases escolares en septiembre "con garantías" para niños y profesores.

En una entrevista este mediodía en Telemadrid recogida por Europa Press, Perpinyà ha señalado que desde que se suspendieron hace cinco meses las clases por la pandemia, no saben a qué se ha dedicado el Ejecutivo autonómico y el consejero de Educación, Enrique Ossorio.

"El 27 de agosto habrá una reunión entre el ministro de Educación y los consejeros y habrá algunas comunidades como Valencia que irá con un protocolo acordado con el Gobierno de España desde el 31 de julio con contrataciones de profesores, reducción de ratios y acuerdo con los sindicatos para garantizar una vuelta a clase para seguridad de todos. Y habrá otras, como Madrid, irán a esa reunión con las manos en los bolsillos. La pregunta es ¿por qué los madrileños tenemos que ser los últimos de la clase?", ha criticado.

Por eso, el dirigente errejonista ha llamado "desertor" al Gobierno regional, "al más puro estilo de (Cayetana) Álvarez de Toledo, con insultos y crispación a los profesores, mientras que parece que va a suspender las mimas asignaturas de julio en septiembre".

Perpinyà también ha criticado las contradicciones entre los miembros del Ejecutivo autonómico sobre este tema, ya que mientras ayer el vicepresidente Ignacio Aguado apostaba por la total presencialidad en las clases, hoy Ossorio hable de semipresencialidad.

"Han vuelto a saltar las alarmas porque con los datos sobre la mesa no tenemos garantías de nada. Hay un problema claro de ratio por aula, de contratación de profesores, etcétera. Hay otras comunidades que lo han hecho. Que utilicen dinero para resolver este problema como hace Valencia. Los expertos han dicho que hay condiciones para un modelo presencial pero asociada a inversiones públicas y garantías sanitarias. No se puede pretender reiniciar las clases prescindiendo de profesores y con esos ratios. La Comunidad tiene que hacer sus deberes", ha reiterado.

El portavoz parlamentario ha reprochado también al Gobierno regional que "insulte, denigre y falte el respeto" a los profesionales educativos que quieran ir a la huelga porque es un derecho "democrático y constitucional". "Tienen que respetar la decisión y ser más humilde y reconocer si los profesores no se hubieran puesto en huelga Díaz Ayuso seguiría con el silencio atronador en el que ha estado este mes. Creo que la huelga clama al cielo y quien lo han convocado los sindicatos, sino Ayuso", ha apostillado.

Respecto a la petición de la ministra de Igualdad, Irene Montero, de que las comunidades cierren los prostíbulos para evitar la propagación del virus, Perpinyà se ha mostrado favorable y no ve motivo para que la Comunidad de Madrid no la cumpla. "La pandemia nos ha costado muchas vidas y no puede haber ningún criterio que esté por encima de la salud", ha concluido.