Perpinyà afirma que Ayuso se postula "en el levantamiento de los señoritos contra el Gobierno progresista de España"

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en el Parlamento regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha afirmado este jueves que la presidente regional, Isabel Díez Ayuso, se está postulando "en el levantamiento de los señoritos contra el Gobierno progresista de España, en un acto de deslealtad institucional inédito en la política española".

"Es respetable que a Ayuso y el PP no le guste el Gobierno de España, pero no tiene derecho a privar a los madrileños de las garantías, derechos y cuestiones que se van a conquistar para la población. Ayuso debería estar a la altura e ir más allá de intentar reconciliar en reuniones secretas a sus gobiernos y ofrecer a los madrileños una hoja de ruta clara, que cumpla la ley y transparente", ha señalado tras el desayuno informativo de Europa Press de la presidenta autonómica.

El portavoz errojonista ha señalado que el actual Gobierno regional, el "más sobredimensionado" de la Comunidad, "no ha sido capaz de presentar un proyecto de presupuesto es el mayor ejemplo de parálisis política, falta de rumbo y de responsabilidad en el que se encuentra instalado el PP y Cs".

"Ayuso debería poner en primer lugar la agenda madrileña. Si no lo hace la presidente no lo va a hacer nadie. Es la presidenta del conjunto de los madrileños, por eso tiene que cumplir con sus obligaciones, que no son otras que los problemas de desigualdad y vivienda y cuando se siente con Sánchez abordar la globalidad de los problemas, que necesitan la cooperación entre el Gobierno autonómico y de España", ha concluido.