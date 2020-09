Perpinyà, sobre la bajada de impuestos de Ayuso: "Cada euro que regala a los millonarios es sinceramente un crimen"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha afirmado este martes que la Sanidad Pública tiene que ser "lo primero" en atender en plena pandemia, por lo que ha atacado foribundamente el compromiso de bajada de impuestos anunciado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso: "Cada euro que regala a los millonarios es sinceramente un crimen".

Así lo ha indicado en su turno de dúplica en el Debate del Estado de la Región, que ha compartido con su portavoz adjunta, Mónica García, que sobre el mismo tema de la bajada de impuestos ha comparado la reforma fiscal de Ayuso con "trasplantar un riñón a alguien que no está en diálisis".

Perpinyà ha reprochado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso de "no solo no estar en guerra contra la izquierda, sino contra el sentido común". "Se quejaba de falta de colaboración, de que la han dejado sola, que no le hemos hecho propuestas. Le hemos hecho aportaciones pero no ha aceptado ninguna. El mundo visto desde sus ojos nunca dejará de sorprendernos", le ha afeado también.

El diputado de Más Madrid ha dicho que el Ejecutivo madrileño "no ha estado a la altura" en esta crisis sanitaria cuando otras regiones "sí están logrando este objetivo; pero aquí nos han hecho sentir más indefensos". "Antes de hablar de unidad sepa que los madrileños estamos unidos pero es su Gobierno quien nos ha abandonado. Dimita. No habrá más gesto de unidad que echarla del Gobierno regional", ha concluido.

MÓNICA GARCÍA, A DÍAZ AYUSO: "SÁLGASE A SÍ MISMA Y VAYA A LA REALIDAD"

Por su parte, Mónica García ha criticado a la presidenta por sentirse "la mayor víctima de la pandemia". "No estamos sobre el debate del estado anímico de Ayuso. Tenemos un problema porque estamos en una situación muy grave. Han pasado 800 pacientes por la UCI y la víctima es usted. Sálgase de sí misma y vaya a la realidad", le ha aconsejado.

En su dúplica, la portavoz adjunta ha asegurado que con la pandemia "se han abierto todas las costuras de su modelo político y a falta de medida, okupación y menas, como en Vox". En ese punto, ha recordado la reciente imputación del diputado regional y senador del PP David Erguido "y han pasado por encima porque es lo normal".

"Hablemos de las mordidas que se han llevado el 1% en los hospitales, se han espiado a su propio partido, etc. Seguro que la idea del 112 Okupación ha venido de ellos. Yo prefiero antes que cree un 112 del Paciente, del médico que tiene dos minutos para ver a cada paciente, el 112 de los contactos no rastreados, de las aglomeraciones del Metro, de las colas del agua, un 112 de la pobreza y la desigualdad", ha expuesto.

Asimismo, García ha criticado el sistema de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad (RMI) aludiendo a que un relator de la ONU concluyó que estaba "mal diseñado o hecho adrede para excluir a la mayoría de los necesitados; o son ustedes idiotas o son crueles".

Por último, la portavoz orgánica de Más Madrid ha preguntado a la presidencia dónde están los 1.400 millones que le han transferido el Gobierno de la Nación para luchar contra el Covid "porque no están en Atención Primaria, que es donde se va a necesitar"; al tiempo que ha calificado de "pírrica" la cantidad de 80 millones en tres años anunciada ayer para esta la Primaria por parte de Díaz Ayuso.

"Termino haciendo un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos, para acudir a la Mesa de emergencia sanitaria que hemos propuesto. La estación de llegada es una moción de censura, si van a seguir apoyando el despropósito, el desgobierno, el caos; o van a apoyar a los madrileños", ha concluido.