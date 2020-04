Perpinyà tacha de "bochornoso" el Pleno telemático y acusa a Ayuso de querer "esconderse" en una pantalla

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Cámara regional, Pablo Gómez Perpinyà, ha tachado de "bochornoso" el Pleno telemático que se ha tenido que suspender este jueves por problemas técnicos y ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de querer "esconderse" detrás de una pantalla.

La Asamblea de Madrid ha suspendido este jueves su Pleno telemático y previsiblemente lo celebrará mañana de forma presencial en la Cámara de Vallecas, aunque con presencia reducida de parlamentarios, algo que decidirá la Junta de Portavoces hoy en una reunión las 12 horas.

"Lo que ha sucedido con el intento de Pleno es bochornoso, mientras en el Congreso de los Diputados, del Senado o el Ayuntamiento de Madrid hacen plenos presenciales con todas las garantías de seguridad, tanto para trabajadores como para los parlamentarios. En la Comunidad Ayuso prefiere estar escondida detrás de una pantalla", ha criticado.

A juicio de Perpinyà, "no es una cuestión de seguridad, es una cuestión de que no quiere que haya control al Gobierno", porque estos días "ha hecho marketing político paseándose y haciéndose fotos en Ifema" y "no ha tenido inconveniente en hacerlo", por lo que puede ir a la Asamblea de Madrid a contestar las preguntas.

PROPUESTAS PARA EL PLENO PRESENCIAL

El grupo parlamentario, ante la Junta de Portavoces de este mediodía, propondrá que asistirán a las sesiones plenarias exclusivamente los diputados de cada grupo parlamentario y miembros del gobierno que hayan de hacer uso de la palabra.

Si con este número no pudieran garantizarse las distancias de seguridad, se hará un acceso escalonado en función del orden del día de la sesión.

Pedirán que se realice el acceso a la Asamblea por el garaje situado bajo el salón de plenos, a pie o con los vehículos particulares autorizados para diputados y miembros del gobierno. Se renunciará al uso de vehículos oficiales a fin de evitar el desplazamiento de los conductores.

No se habilitará servicio alguno de cafetería, por lo que se recomienda a diputados y miembros del gobierno que lleven sus propias botellas de agua. La Asamblea permanecerá abierta el tiempo imprescindible para la realización de la sesión plenaria y las tareas de limpieza serán realizadas antes y después del acceso de diputados y miembros del gobierno, evitando así el contacto personal.

A cada diputado se le facilitará al acceso al pleno un pack de limpieza para que desinfecte el atril tras su uso. Se recomienda el uso de guantes durante el uso de espacios comunes como el atril.

Asimismo quieren que se reduzca el número de letrados de asistencia a uno, que asistirá al presidente ante cualquier eventualidad, reduciendo así el personal necesario y los medios de comunicación seguirán la sesión vía telemática.

