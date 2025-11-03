Personas drogodependientes inmersas en procesos judiciales recibirán atención por parte de administraciones madrileñas

Archivo - FacImagen de recurso de Centro de Salud de General Ricardos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha firmado este lunes un convenio con el Ayuntamiento de la capital para ofrecer atención integral a personas drogodependientes que se encuentran inmersos en procesos judiciales y a sus familias.

Los encargados de firmar este nuevo acuerdo han sido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la vicecalcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la Real Casa de Postas, por el que se proporcionará también asesoramiento especializado no vinculante a jueces en este tipo de causas.

El convenio formaliza la colaboración del Ayuntamiento con la Consejería de Presidencia, que facilita al equipo del Instituto de Adicciones de Madrid Salud los medios materiales e instalaciones necesarias para desarrollar su labor. También se enmarca, en el caso de la capital, en el programa de atención y mediación con más de tres décadas de trayectoria y que se desarrolla en los juzgados de instrucción de Madrid.

Entre sus principales objetivos, destaca la administración de metadona en los colabozos, el asesoramiento a los detenidos, el apoyo a los profesionales de la justicia o la mediación entre el encausado y sus víctimas.

Se trata de una de las 75 medidas que contempla el Plan Regional contra las Drogas que el Ejecutivo autonómico lanzó en noviembre del año pasado. Sobre ello, García Martín ha trasladado que la adicción a las drogas y la delincuencia "suelen ir de la mano" y ha subrayado que estas sustancias "no sólo destruyen a quienes las consumen y a sus familias, sino que también están detrás de muchos casos de violencia, de delincuencia y de otros delitos muy graves".

Con este programa, se brindará asesoramiento técnico a magistrados, jueces, fiscales, abogados y otros profesionales de la Justicia, además de apoyo a los trabajadores del Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid, para ayudarles a elaborar informes y realizar actuaciones relacionadas con temas jurídico-penales que afecten a las personas a las que atiendan.

Asimismo, el proyecto incluye un equipo formado por psicólogos, trabajadores sociales y técnicos de laboratorio que estará operativo todos los días de la semana en turnos de mañana y de tarde en los Juzgados de Plaza de Castilla.

Esta colaboración servirá para unir esfuerzos con el objetivo de mejorar y facilitar las posibilidades de tratamiento y rehabilitación de las personas detenidas que tengan adicciones. Este servicio estará cofinanciado al 50% por ambas administraciones, aportando 300.983 euros cada una de ellas durante los dos años de vigencia, con posibilidad de prorrogarse.

Por su parte, la vicealcaldesa ha desgranado que el programa que tenían en marcha, desde el 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2025, ha prestado información a más de 33.000 detenidos, ha emitido casi 3.700 informes judiciales y ha realizado alrededor de 36.000 determinaciones toxicológicas.

PLAN REGIONAL CONTRA LAS DROGAS

El Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid contempla 75 medidas dirigidas a la prevención y concienciación sobre estas sustancias, con especial atención en los más jóvenes. El 82% de las de este proyecto ya se han llevado a cabo en materia de prevención, atención, asistencia, reinserción, vigilancia y monitorización.

Entre ellas, destaca el reparto de más de 3.200 carteles-espejo en centros educativos, Metro de Madrid e intercambiadores de transporte; y el reciente protocolo que la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, firmó con el deportista español, Ilia Topuria, para concienciar a los jóvenes contra estas sustancias y el acoso escolar.