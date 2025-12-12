Piden 8 años de cárcel para un sargento acusado de intentar matar a un vecino

Archivo - Furgón en la Audiencia Provincial de Madrid - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita ocho años de prisión para un sargento del Ejército del Aire acusado de intentar matar a un vecino en Madrid durante un violento incidente ocurrido el 20 de julio de 2024, hechos que serán juzgados el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Según el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se produjeron alrededor de las 14.30 horas en el portal de un inmueble situado en la calle Afecto, donde el procesado mantenía un conflicto previo con la víctima por la propiedad de la vivienda.

De acuerdo con la Fiscalía, el acusado se presentó en el edificio portando un arma de fuego en una bandolera. Tras una discusión en el portal, J.C.S. habría sacado el arma y apuntado a la esposa de la víctima, N.B., quien logró refugiarse en su domicilio.

Acto seguido, el procesado supuestamente efectuó al menos dos disparos que impactaron en la cabeza de F.J.S., provocándole lesiones graves de carácter craneal, mandibular y auditivo, entre otras.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital 12 de Octubre gracias a la rápida intervención de su esposa y varios vecinos, lo que, según el Ministerio Fiscal, evitó un desenlace mortal. Las lesiones requirieron tratamiento médico y quirúrgico, con 166 días de curación, de los cuales 30 fueron de hospitalización.

El informe médico recoge múltiples fracturas, contusión cerebral, pérdida casi total de la audición en el oído izquierdo y diversas secuelas permanentes.

Un día después del suceso, J.C.S. fue localizado en la zona del Templo de Debod portando munición y piezas sueltas de un arma, aunque no aquellas que permitirían un análisis balístico completo. El acusado se encuentra en prisión provisional desde el 26 de julio de 2024.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de homicidio en grado de tentativa, apreciando además la agravante de abuso de superioridad. Solicita para el acusado ocho años de prisión y una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la víctima durante 9 años y 2 meses.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama más de 44.000 euros en indemnizaciones por lesiones, secuelas y daños permanentes.