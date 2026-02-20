Piden siete años de prisión por una presunta estafa en la compra de guantes durante la pandemia

Archivo - Mascarilla - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid celebrará este lunes un juicio contra dos acusados de una presunta estafa relacionada con la venta de material sanitario en los primeros meses de la pandemia de Covid-19, hechos por los que afrontan un pena de hasta siete años de cárcel.

Según el Ministerio Fiscal, los hechos se remontan a mayo de 2020, cuando, ante la urgente necesidad de material de protección para personal sanitario, la empresa Prevención Cadena del Frío y Protección SL encargó a Moisés S. M., administrador de LMR Sales and Research SL, la adquisición de 500.000 guantes de nitrilo.

Los acusados habrían actuado de común acuerdo para canalizar la operación a través de Imovitech World SL, aparentando que cumplirían el suministro, pero con "la supuesta intención inicial de no entregar la mercancía y quedarse con el dinero abonado".

El 11 de mayo de 2020, LMR Sales and Research SL formalizó la compra de 10.000 cajas de guantes por un importe total de 127.050 euros, que fueron abonados mediante dos transferencias bancarias. Sin embargo, el material nunca fue entregado.

Tras múltiples reclamaciones, solo se devolvieron 41.000 euros, quedando pendiente el reintegro del resto del dinero, sin explicaciones por parte de los acusados, según el relato del fiscal.

El Ministerio Público califica los hechos como un delito de estafa agravada. Solicita cinco años de prisión y multa para A. A., con la atenuante de reparación parcial del daño, y siete años de prisión para A. R., a quien atribuye reincidencia.