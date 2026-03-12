Un pinchazo en el dedo permite a madrileños conocer el estado de sus riñones en una jornada de cribado gratuita - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un sencillo pinchazo en el dedo ha permitido este jueves a cerca de 200 madrileños conocer el estado de su función renal gracias a una jornada de cribado gratuito organizada por Madrid Salud y la Fundación Renal Española con motivo del Día Mundial del Riñón en el Espacio CentroCentro, en el Palacio de Cibeles.

La prueba, rápida y prácticamente indolora, consiste en la obtención de una pequeña muestra de sangre con la que se miden parámetros como la creatinina y la glucosa. Estos valores se cruzan posteriormente con datos como la tensión arterial, la edad, la talla y el peso para estimar la función renal de cada participante y ofrecer recomendaciones personalizadas sobre hábitos de salud.

Los ciudadanos que se han acercado al Palacio de Cibeles han valorado de manera positiva la iniciativa y han destacado la rapidez de la prueba. Una de las participantes ha señalado que el análisis "no duele nada" y que "en un minuto te dan los resultados y te explican lo que tienes que hacer".

Entre ellos, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que también se ha sometido al control con el mismo pinchazo en el dedo y una medición de la tensión arterial. Al finalizar las pruebas, los asistentes se han llevado a sus hogares unas semillas de plantas melíferas para fomentar la protección del medio ambiente.

La presidenta de la Fundación Renal Española, Isabel Entero, ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para concienciar sobre una enfermedad que en muchos casos pasa desapercibida. "Las cifras son alarmantes: cada 20 segundos en el mundo una persona muere por insuficiencia renal", ha señalado, al tiempo que ha recordado que se trata de una patología que afecta ya al 15% de la población mundial.

En España, alrededor de siete millones de personas padecen enfermedad renal crónica, una dolencia que se produce cuando los riñones presentan alteraciones en su funcionamiento y que puede evolucionar en distintos grados hasta que dejan de funcionar completamente.

Entero ha subrayado que se trata de una enfermedad "silenciosa", ya que los riñones no suelen producir dolor ni síntomas en las primeras fases. Por ello, ha insistido en la necesidad de fomentar la prevención y el cuidado del riñón, especialmente en el control de factores de riesgo como la hipertensión, la obesidad o la diabetes.

La directora asistencial de la Fundación Renal Española, Dolores Arenas, ha explicado que el cribado realizado en este tipo de jornadas permite detectar posibles alteraciones antes de que aparezcan síntomas. "Medimos la creatinina en sangre y la presencia de proteínas en la orina, dos indicadores fundamentales para saber si el riñón funciona bien o mal", ha indicado.

Según ha detallado, aproximadamente una de cada cuatro personas que se someten a estas pruebas presentan algún tipo de alteración en la función renal, por lo que se recomienda acudir posteriormente al médico de cabecera para confirmar los resultados y realizar un seguimiento.

CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE PREVENCIÓN

En paralelo a las pruebas, Madrid Salud y la Fundación Renal Española han instalado carpas informativas en el exterior del Palacio de Cibeles donde profesionales sanitarios ofrecen información sobre hábitos saludables y factores de riesgo relacionados con la función renal.

Esta acción se enmarca dentro de los programas que se desarrollan en la red de Centros Municipales de Salud Comunitaria del Ayuntamiento de Madrid, especialmente los relacionados con la prevención de la diabetes tipo 2, la alimentación saludable y los beneficios de la actividad física.

El Día Mundial del Riñón se celebra desde 2006 con el objetivo de concienciar sobre una enfermedad que continúa creciendo en todo el mundo. La edición de este año se desarrolla bajo el lema "Salud renal para todos: cuidando a la gente, protegiendo el planeta".