Piquet defiende que la Alcaldía actúa con "absoluta confidencialidad" y acusa al delegado de Gobierno de "mentir"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha defendido este martes que la Alcaldía de la localidad madrileña actúa con "absoluta confidencialidad" en relación a los papeles que maneja el Consistorio y ha acusado al delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de "mentir" acerca de la existencia de "unas agresiones sexuales".

Así lo ha señalado en declaraciones a la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, respecto a la investigación penal que sigue un juzgado de Alcalá y en la que está llamada a declarar como investigada en noviembre por la supuesta filtración de unas denuncias que se vincularon con migrantes.

A Piquet le llama la atención en primer lugar que esta información haya salido después de que ayer se anunciara una comisión de investigación para saber qué ha pasado con "el dinero de los alcalaínos que ha llegado a las familias de los concejales del Partido Socialista cuando gobernaban esta ciudad".

"No es mi idea confrontar con nadie, pero bueno, ya he visto que hay acción reacción. Uno anuncia una cosa y al día siguiente recibe un golpe. No está mal. La oposición sucia, como ellos le llaman, debe ser que tiene mucho que esconder", ha criticado.

Respecto a la causa, ha subrayado que "desde la Alcaldía como desde la dirección de comunicación institucional siempre se ha actuado con la diligencia debida" y con "una absoluta confidencialidad" porque, según ha dicho, "no es el único papel que ha habido en el Ayuntamiento".

"SE QUEDARÁ EN NADA"

"Es que llevamos un año y pico gobernando con información confidencial de muchos ámbitos y jamás se ha filtrado nada por parte de este Ayuntamiento, como no ha sido en esa ocasión. Todo esto lo demostraremos allá donde corresponda y estoy convencida de que se quedará en nada", ha dicho.

Así, asegura estar "tranquila" al estar convencida de que este asunto judicial "quedará en nada" mientras que considera que el PSOE no lo estaría. "Vemos que tranquilos, tranquilos no están, que tienen que tapar lo que intentamos investigar con otra noticia. Pero bueno, al final el fondo de todo esto, más allá que probar que efectivamente esa información no ha salido del Ayuntamiento de Alcalá de Henares", ha insistido.

A su juicio, esto lo que demuestra es "que el Ayuntamiento de Alcalá de Henares tenía razón y que el único que mintió acerca de que existían unas agresiones sexuales fue el propio delegado del Gobierno".

"Entonces entiendo que el Partido Socialista lo que intenta es hacer ruido para evitar demostrar que quien miente siempre es el Gobierno de Sánchez. Y en este caso el delegado de Sánchez de Madrid que es muy dado a mentir o amenazar y ahora pues bueno, cobran sentido las palabra que dijo el viernes en una reunión. Todo cuadra, todo cuadra. Eso es lo que quiere tapar realmente", ha agregado.