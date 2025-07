Una placa recuerda en Salamanca a Jesús Miguel, asesinado por el GRAPO en 1978: "La memoria honra y protege"

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una placa situada en el número 20 de la calle Cartagena, en el distrito madrileño de Salamanca, recuerda a Jesús Miguel Haddad Blanco, director general de Instituciones Penitenciarias y vecino del distrito, asesinado por la banda terrorista GRAPO en marzo de 1978.

La delegada de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz; la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva; y familiares de la víctima, visiblemente emocionados, han descubierto este martes la placa que "reivindica la memoria" en el lugar donde perdió la vida Haddad.

"Este pequeño símbolo permanente nos reconforta. Porque la memoria no solo honra, también protege", ha defendido una de las hijas del que fue director general de Instituciones Penitenciarias durante el acto de homenaje en representación de la familia.

De Haddad ha destacado que "dedicó su vida al servicio público, con firmeza, compromiso y un profundo sentido de la justicia", a la vez que ha subrayado que su asesinato fue "un intento de silenciar lo que representaba el esfuerzo por construir un país más justo, más seguro y más humano".

Los hijos del que fue director general de Instituciones Penitenciarias en la Transición han remarcado también la labor de su madre, quien tuvo que hacerse cargo de ellos "en medio de aquel inmenso dolor, con una fuerza y dignidad que aún hoy asombra".

"Nos sacó adelante sola, completamente sola. Nos crió con amor, con valores y con una entereza que nunca será suficientemente reconocida. Este homenaje también es para ella. Porque la memoria de las víctimas no se honra solo recordando cómo murieron, sino también reconociendo cómo sus seres queridos siguieron viviendo con coraje, con respeto y sin odio", han recalcado.

Por su parte, Rivera de la Cruz ha señalado que "la memoria es parte de la justicia, de la verdad, de la dignidad y de la reparación" y que el Consistorio hace este homenaje a aquellas personas que "lo dieron todo".

"Vosotros no olvidáis nunca aquel día y a mí me gustaría que esta placa llegase a que otra gente tampoco lo olvide. Me gustaría que cuando padres, madres y abuelos pasen por aquí puedan explicar a los niños lo que pasó en España hace mucho tiempo porque no podemos olvidarlo", ha concluido la delegada.