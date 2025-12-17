Una placa simbólica fija el recuerdo de Marisa Paredes en el edificio donde nació cuando se cumple un año de su muerte

Placa simbólica en homenaje a la actriz Marisa Paredes cuando se cumple un año de su fallecimiento - EUROPA PRESS

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un gesto sencillo, pero lleno de significado, marcó este miércoles un homenaje simbólico a Marisa Paredes con la colocación de una placa en el edificio donde nació, en el número 13 de la Plaza Santa Ana, cuando se cumple exactamente un año de su fallecimiento.

El acto, organizado por el Grupo Municipal Socialista y al que ha acudido la hija de la actriz, María Isasi, busca así mantener vivo el recuerdo de la intérprete, quien todavía no cuenta con su placa en la capital tras el acuerdo alcanzado mayoritariamente en el Pleno de la Junta de Centro en enero de 2025, ralentizado debido a un cambio en la propiedad del inmueble.

"Con este gesto simbólico queremos hacer nosotros este recuerdo a Marisa. Este es un lugar emblemático porque aquí nació una vecina ilustre, una artista inolvidable, pero también una activista que siempre estuvo defendiendo los derechos humanos y las causas justas", ha expresado la portavoz socialista, Reyes Maroto, quien ha recordado al Ayuntamiento que "sigue pendiente" la placa en recuerdo a esta madrileña ilustre.

Marisa Paredes fallecía el 17 de diciembre de 2024 a los 78 años dejando tras de sí 75 películas como 'Tacones lejanos', 'La flor de mi secreto', 'Entre tinieblas' u 'Ópera prima', además de más de 80 producciones televisivas y una quincena de obras de teatro.

En su haber contaba con el Premio Nacional de Cinematografía, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Gran Medalla Vermeil de la Villa de París, el Fotograma de Plata en varias ocasiones, el Goya de Honor o la Gran Cruz de Isabel la Católica, a título póstumo.

La placa colocada recoge un texto dedicado a la actriz: "El lugar donde su madre, Petra, fue portera, donde nació y soñó con ser actriz, su vocación hasta el último día". "Muchísimas gracias Marisa, te recordamos, te queremos y sobre todo nunca te olvidaríamos", ha lanzado Maroto.

EL RECUERDO A LA ACTRIZ, TAMBIÉN FRENTE TEATRO ESPAÑOL

Tras la colocación de la placa, los concejales socialistas y la hija de la actriz se trasladaron hasta la fachada del Teatro Español, en la misma plaza, donde Reyes Maroto leyó un texto en memoria de la actriz.

"Hoy recordamos a Marisa Paredes, una mujer que hizo del arte una forma de vida y del compromiso una manera de estar en el mundo. Marisa entendió la cultura como un derecho y el arte como una responsabilidad, nunca como un refugio cómodo", ha destacado.

La relación entre Marisa Paredes y el Teatro Español se inició durante la infancia de la actriz, al situarse a tan solo unos metros de la casa familiar en la Plaza de Santa Ana. Ese vínculo no se rompió tras su muerte, ya que el teatro acogió la capilla ardiente para despedir públicamente a la intérprete.

"Su voz, firme, elegante, profundamente humana, no solo habitó los escenarios y las pantallas, sino también las calles, los actos y las causas justas. Defendió la libertad, la dignidad y los derechos humanos, con la misma pasión con que defendía el teatro, el cine y a sus compañeros y compañeras", ha concluido Maroto.

Finalmente, la comitiva depositó un ramo de flores en recuerdo a la actriz en los brazos de la estatua dedicada a Federico García Lorca.