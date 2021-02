Pladigmare pide a Fiscalía que investigue si la residencia con 12 fallecidos de Becerril incumplió los protocolos

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Pladigmare) ha enviado un escrito a la Fiscalía para que investigue el caso de las residencia Vigor de Becerril de la Sierra, donde murieron en enero 12 ancianos por coronavirus y muchos otros, también empleados, se contagiaron de Covid-19.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación solicita al Ministerio Fiscal que investigue la existencia, o no, de un Plan de Contingencia en dicho geriátrico en caso de brote por coronavirus; el conocimiento, o no, y las observaciones, en caso afirmativo, realizadas al mismo por parte de la Comunidad de Madrid.

También que averigüe la existencia, o no, de la zonificación establecida en la Guía de vacunación, de 11 de enero, lanzada por las Consejerías de Políticas Sociales y Sanidad; cuándo se comunicó a la Comunidad de Madrid la existencia del brote por parte de la residencia y si solicitaron algún tipo de ayuda; y si se siguieron las instrucciones establecidas en la dicha Guía en cuanto a aislamientos, pruebas a realizar y comunicación a las autoridades.

Pladigmare quiere saber cuándo se administraron las primeras dosis de la vacuna en este centro de Becerril de la Sierra y si, en ese momento, no era contraproducente su administración por la existencia de brotes. Y si se derivaron, o no, y el por qué, residentes con Covid o síntomas compatibles al Centro Geriátrico de Vitalia, sito en la calle Albarracín, de Madrid, especializado en atender casos de coronovirus que no lo puedan ser en las residencias.

Igualmente, la plataforma pregunta a la Fiscalía qué clase de formación en pandemias y por quién habían recibido los trabajadores de ese geriátrico después de la tragedia sufrida en la Comunidad de Madrid durante la primera ola, con más de 6.000 residentes muertos; y qué clase de formación y por quién se ha dado sobre a los trabajadores en el uso de los equipos de protección individual.

Todo ello porque Pladigmare entiende que se han podido producir "actuaciones de carácter imprudente" en esa residencia que pueden haber incurrido en los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública, tanto por parte de la Dirección de la misma, como por parte de las Consejería de Políticas Sociales y Sanidad, junto a una posible denegación de auxilio por parte tanto de las mismas.

La asociación que lucha por la dignidad de las personas mayores también han pedido información al Gobierno regional sobre la residencia los Nogales Puerta de Hierro, donde en enero han muerto una decena de ancianos, sobre su plan de contingencia, cribados y formación, así como cumplimiento de protocolos, ha indicado a Europa Press el presidente de la plataforma, Miguel Vázquez.