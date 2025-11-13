Los Planes Integrales de Barrio suman 1.315 actuaciones y una inversión en reequilibrio de 84,7 millones desde 2020

Los Planes Integrales de Barrio suman 1.315 actuaciones concertadas y una inversión en reequilibrio de 84,7 millones de euros desde 2020. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Planes Integrales de Barrio (PIBA) son programas que se desarrollan en barrios de la capital que requieren actuaciones preferentes para avanzar en el reequilibrio territorial y en la cohesión social de la ciudad, desde 2020, suman 1.315 actuaciones concertadas y una inversión en esta materia de 84,7 millones de euros hasta 2026.

Estos planes cuyo objetivo son desarrollar, de forma concertada con asociaciones vecinales y entidades sociales, programas de reequilibrio territorial en 39 barrios de la capital identificados como especialmente vulnerables han sido detallados por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, a la Junta de Gobierno y posteriormente en rueda de prensa.

Desde 2020, se han celebrado 285 reuniones de concertación entre responsables/técnicos municipales y representantes de más de 60 asociaciones y entidades, así como de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm).

Los PIBA cuentan actualmente con un presupuesto anual de 12 millones de euros para el desarrollo de proyectos relacionados con diferentes aspectos sociales, dotacionales, de mejora urbana, educativos, laborales, de convivencia, de integración social o de seguridad, ha difundido el Consistorio en un comunicado.

"En la actualidad, este programa está integrado por 39 planes de barrio distribuidos en 14 distritos, Carabanchel, Centro, Ciudad Lineal, Fuencarral-El Pardo, Hortaleza, Latina, Moratalaz, Puente de Vallecas, San Blas-Canillejas, Tetuán, Usera, Vicálvaro, Villa de Vallecas y Villaverde", ha detallado Sanz en su comparecencia.

Todas las actuaciones de los Planes Integrales de Barrio se deciden de forma concertada en reuniones coordinadas por la Dirección General de Participación Ciudadana, en las que además de representantes de las juntas municipales de distrito participan más de 60 asociaciones vecinales y entidades sociales, y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm).

Las actuaciones desarrolladas en el marco de los PIBA, que junto al plan de desarrollo de los distritos del sur y del este de Madrid (Plan Sures) y a los Fondos de Reequilibrio Territorial (FRT) conforman los tres pilares de la política de reequilibrio territorial del Consistorio.

Estas agrupaciones se organizan en varios ámbitos de intervención, Atención social y desarrollo comunitario con programas de prevención y atención a drogodependientes y prevención de la ludopatía desarrollados en colaboración con Madrid Salud, junto a actuaciones de atención psicológica y acompañamiento social, servicios de apoyo a mayores y personas con discapacidad, mediación vecinal, apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad, y prevención de la soledad en adolescentes y jóvenes.

En el ámbito sociocultural, actividades de ocio saludable para infancia y juventud, campamentos urbanos, talleres intergeneracionales, ludotecas y programas culturales para personas mayores.

En cuanto a formación y empleo, talleres de capacitación, orientación laboral e integración sociolaboral, iniciativas de fomento del empleo local y apoyo al comercio de proximidad.

En referencia a apoyo socioeducativo, refuerzo escolar, talleres de lectura y escritura, formación digital para mayores, servicios psicopedagógicos en centros educativos y transporte escolar.

Sobre espacio público, proyectos de renaturalización, mejora de zonas verdes e infantiles, acondicionamiento de barrios y eliminación de barreras arquitectónicas en distintas áreas residenciales.

Y por último, equipamientos municipales con obras de reforma y rehabilitación en instalaciones deportivas, bibliotecas, centros de mayores, centros culturales, colegios públicos e instalaciones deportivas.

PRINCIPALES ACTUACIONES EN 2025 Y 2026

Entre las actuaciones que los PIBA están desarrollando a lo largo de 2025 destacan las obras que se están realizando para facilitar "la accesibilidad, así como para acondicionar y urbanizar espacios públicos degradados o en desuso en una decena de barrios" (Embajadores, Poblado Dirigido, Begoña, Poblado A y B de Fuencarral, Ventilla-Almenara, Campamento, Comillas y Pan Bendito).

Además, la creación de nuevas áreas estanciales con la instalación de velas, pérgolas y otro mobiliario urbano en el barrio de San Isidro, o la renovación de equipamientos y mejoras de instalaciones deportivas básicas (IDB) de Gran San Blas, Ambroz Valdebernardo, La Elipa, Pueblo Norte o el Ruedo Polígonos A y C-El Vandel.

Entre las actuaciones previstas para 2026 destacan iniciativas de alcance transversal, como los programas de prevención de adicciones en los siete PIBA de Usera, la intervención contra la ludopatía en Pueblo Nuevo Norte (Ciudad Lineal), el programa de apoyo socioeducativo a menores en Puente de Vallecas o en Hortaleza.

También, el proyecto de intervención en calle con jóvenes en Villaverde Bajo o la mejora de la accesibilidad en barrios de Fuencarral-El Pardo, Carabanchel y Villa de Vallecas y obras de conservación y adecuación en centros educativos, deportivos y de mayores de varios distritos.

La vicealcadesa ha destacado que con todos estos proyectos, los Planes Integrales de Barrio se consolidan como "una herramienta de concertación" entre el Ayuntamiento de Madrid, las asociaciones vecinales y los organismos municipales, orientada a "dar respuestas compartidas a las necesidades de los barrios más vulnerables de la ciudad".

En la anterior Junta de Gobierno se autorizó un crédito plurianual de 800.000 euros para impulsar proyectos en el marco de los PIBA, formando parte de la próxima convocatoria de subvenciones, para el periodo 2024-2027, del Área de Gobierno de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias.

Esta subvención cuenta con dos líneas de actuación, dotadas con 400.000 euros cada una (200.000 euros por anualidad). La primera está dirigida a proyectos sociales, de formación y empleo, orientados a mejorar el bienestar de los colectivos más vulnerables y a facilitar su integración laboral mediante iniciativas de emprendimiento, autoempleo o capacitación de jóvenes, mujeres, personas con discapacidad o mayores de 45 años.

La segunda línea se centra en proyectos educativos, culturales, de ocio y deporte, como el refuerzo escolar, la reducción de la brecha digital, la promoción de hábitos de vida saludables y la dinamización cultural y comunitaria.