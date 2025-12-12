La plantilla de agentes de Movilidad pasará de 453 a 752 efectivos a lo largo de 2026, anuncia Carabante

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto al exalcalde de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presiden el acto institucional conmemorativo del 20 aniversario de la constitución del Cuerpo de Agentes de Movilida - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

La plantilla de agentes de Movilidad pasará de 453 a 752 efectivos a lo largo de 2026, ha anunciado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, en la comisión del ramo.

El propósito que se ha marcado el equipo de Gobierno es "continuar mejorando las condiciones laborales y también los recursos materiales y humanos". Desde Vox, el concejal Ignacio Ansaldo se ha mostrado crítico porque "todos se quieren marchar" tratando de saltar gran parte de ellos a la Policía Municipal mediante las plazas de promoción interna porque "en el tema laboral, anímico y salarial este Cuerpo está totalmente abandonado y desanimado".

Ansaldo ha cifrado en doce años los que llevan los agentes con el salario congelado, un profesional que "pasa el día en la calle, con frío, con calor, mojándose y que está permanentemente en contacto con el ciudadano, con lo que ello supone de insultos, faltas de respeto". "Y lo hace cobrando 10.000 euros brutos anuales menos que un auxiliar de Policía Municipal que trabaja en una oficina. ¿Usted cree que hoy en día se puede vivir dignamente en esta ciudad que ustedes están diseñando solo para ricos con 1.600 euros al mes?", ha lanzado a Carabante.

Unido a que la falta de competencias les impide actuar en muchas ocasiones, como cuando se producen accidentes con heridos, que tienen que llamar a la Policía Municipal. "Sin embargo, cuando promocionan a policías municipales, sus nuevos mandos les ponen al mando de las operaciones de tráfico y accidentes. Desde Vox creemos que hay que darles más competencias, pues ambos cuerpos, tanto agentes como policías, lo agradecerán", ha explicado.

En cuanto a conciliación familiar, "los agentes de Movilidad deben ser al menos 700 para controlar el anillo interior de la M-30 pero usted (a Carabante) ahora los tiene en 453, lo que genera un estrés brutal por tener que duplicar permanentemente turnos y no poder coger días libres ni vacaciones". Además Ansaldo ha asegurado que las horas extras están siendo abonados con "meses de retraso".

Desde Vox han añadido que "se tienen bloqueadas casi mil plazas por excedencia que nunca vuelven a ser cubiertas". "Usted dirá que han sacado 94 plazas ahora pero la mitad de los que han aprobado también lo han hecho en las plazas de Policía Municipal, ocuparán plaza, pedirán excedencia y se irán a la Policía", ha vaticinado.

"EL PATITO FEO DEL AYUNTAMIENTO"

"Sacan 130 plazas de promoción interna y sólo se inscriben dos funcionarios, cuando sacan sólo 50 plazas para militares con más del doble de inscripciones. Tienen que ajustar también este tema. Hacen promociones internas para ello y luego tardan mucho en sustituir esas plazas y además cada vez hay más y más puestos destinados a trabajos administrativos y menos en la calle, que es donde quieren y deben estar", ha enumerado Ignacio Ansaldo, que ha lamentado que los agentes de Movilidad sean "el patito feo del Ayuntamiento".

Carabante ha reivindicado la figura de estos profesionales asegurando que "hay que dignificar sus funciones y, por tanto, también darle un valor más en las competencias", cuando ahora también se responsabilizan de la vigilancia de las zonas de bajas emisiones o suman nuevas relacionadas con la contaminación acústica y del aire.

Los agentes de Movilidad, ha cifrado Carabante, actúan en 8.600 acciones que tienen que ver con los vehículos abandonados, en 51.129 operaciones de carga y descarga o 7.413 en cortes de tráfico.

En cuanto a los incrementos salariales, el delegado ha recordado que no competen al área sino que están sometidos a leyes como los Presupuestos Generales, donde se establece de carácter retributivo del personal público.

"Sí puedo decir que lo que compete a nosotros lo que hemos conseguido es que se amplíe la plantilla, una plantilla que tiene que ir ganando efectivos como consecuencia de la necesidad de nuevas competencias que se han otorgado", ha explicado el delegado.

En este punto, Borja Carabante ha anunciado que en el año 2026 "habrá 752 agentes, cuando hoy hay 453, como consecuencia de la oferta de empleo que se va a convocar". "Serán 125 nuevos agentes, 30 nuevos agentes que se van a incorporar ya como consecuencia de la oferta pública de empleo que se ha producido este año, y las 50 plazas de tropa y marinería que también se van a incorporar ya", ha concretado.

También ha negado que se quieran marchar. "No es que se quieran marchar, quieren promocionar. Y me parece bien porque debemos incentivarlo y estimular porque eso viene a mejorar las condiciones laborales y las expectativas".