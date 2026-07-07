La Plataforma por el Ocio pide una Ley de Espectáculos que vaya más allá de grandes eventos y respalde a pymes y salas

Archivo - Miles de personas durante el concierto de la cantante Lola Indigo, en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, a 14 de junio de 2025, en Madrid (España). Este espectáculo forma parte de su gira de estadios ‘La bruja, la niña y el dragón’, en la que - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Ocio de Madrid he reclamado a la Comunidad de Madrid una nueva Ley de Espectáculos que vaya más allá de los grandes eventos en la capital y brinde seguridad jurídica a las pymes y las pequeñas salas fijando criterios objetivos de seguridad para el cálculo de aforos, entre otras medidas.

Aunque el colectivo reconoce la "importancia" que tienen los conciertos de grandes artistas en Madrid en el marco de giras europeas e internacionales, también han subrayado que el sector del ocio lleva casi 30 años esperando una modificación de la Ley de Espectáculos que les rige las condiciones de seguridad y aforo.

"La principal prioridad de esta ley debe ser la de acometer la redacción rigurosa y objetiva de las condiciones de seguridad que deben cumplir los establecimientos públicos, y particularmente, los grandes eventos mediante la necesaria aplicación del Código Técnico de Edificación para calcular el aforo", han señalado en un comunicado.

Desde la Plataforma advierten de que la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) --que la Comunidad de Madrid plantea dentro de la nueva Ley del Suelo-- "deja en la estacada al colectivo de ocio, pymes y salas". "Se enfoca todo a grandes eventos", lamentan desde la organización.

Estas reivindicaciones se dan después de que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, reconociera en la víspera que la Comunidad trabaja por modificar la LEPAR con el objetivo de "flexibilizar" la norma para dar a los ayuntamientos "mayor capacidad de autorización" de eventos.

"CRISIS DE LOS AFOROS" EN SALAS

La Plataforma por el Ocio ha recordado que llevan "décadas sufriendo la crisis de los aforos" en Madrid a consecuencia de la aplicación "arbitraria" del cálculo de los aforos "al margen de los criterios de seguridad".

Por ello, exigen que "lo primero que tiene que perseguir la Ley de Espectáculos es aportar seguridad jurídica a las pymes y a las empresas del turismo, de la cultura, de la hostelería y del ocio" que trabajan "de forma reglada", crean empleo y actividad económica, al tiempo que están "comprometidas con la seguridad, la convivencia ciudadana y con las buenas prácticas profesionales".

Es por esto que exigen que la reforma de la LEPAR incorpore el Código Técnico de Edificación como "garante de la seguridad y de la aplicación de lo criterios objetivos para evaluar dicha seguridad".

Hasta ahora, la cuestión de los aforos ha provocado una situación de "profunda indefensión" en las salas, desembocando en en una "aplicación arbitraria del régimen sancionador" que ha provocado el "injusto" cierre de salas emblemáticas de la capital, como es el caso del conocido Teatro Barceló.

Así las cosas, la Plataforma por el Ocio ha exigido que la Ley de Espectáculos establezca un régimen sancionador "proporcionado" que evite la acumulación de "situaciones injustas" como las que consideran se están dando en la actualidad a consecuencia de las actuaciones de la Agencia de Actividades de Madrid.

Finalmente, han cargado contra el Ayuntamiento de la capital por, a su entender, estar únicamente preocupados por "los intereses particulares de unos pocos en perjuicio de la calidad de vida de los madrileños y de la seguridad jurídica de sus pymes".

REFORMA DE LA LEY DE ESPECTÁCULOS

La Comunidad de Madrid confía en tener aprobada antes de final de año la nueva Ley de Espectáculos --incluida en la nueva ley del Suelo, denominada Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (Lider)--, que regulará la celebración de grandes eventos en la región y en ningún caso estará en concreto para el Bernabéu ni otro "caso en particular".

La 'hoja de ruta' de la Comunidad pasa por que el Consejo de Gobierno apruebe en julio la citada Ley Lider, que en su interior recoge también una modificación de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Tras esto, espera que la Asamblea de Madrid de 'luz verde' a la ley antes de final de año, según relató el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, en una entrevista para Europa Press a mediados de junio.

Sobre las novedades de la nueva Ley de Espectáculos, el consejero señaló que la norma está pensada para "facilitar" a los municipios, promotores y vecinos un marco jurídico que permita la celebración de grandes eventos en una situación de "equilibrio" con el menor impacto para la convivencia.

Así, los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes serán quienes hagan la tramitación de los espectáculos extraordinarios, pues son precisamente estas modificaciones las que pueden entrar en conflicto con la normativa municipal, como ha ocurrido con en Madrid con el Bernabéu y el Ayuntamiento de la capital.