La Plaza de Chamberí lucirá nueva cara en verano con obras de 2,3 millones para un nuevo diseño de fuente y más árboles

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Chamberí lucirá nueva cara este verano verano con unas obras por valor de 2,3 millones con los que se reacondicionará el templete, se moverán estatuas con respecto a su actual ubicación aunque quedándose en la plaza (los tres niños de bronce de la fuente y la de la actriz Loreto Prado), se renovará el pavimento y el alumbrado público y llegarán catorce árboles más.

El proyecto ha sido presentado por la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, trasladada en esta ocasión a Chamberí. Junto a ella han estado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y el concejal-presidente del distrito, Jaime González Taboada.

Los trabajos comenzarán este otoño y buscan potenciar la plaza "como lugar de estancia y encuentro vecinal". La intervención contempla una nueva fuente ornamental con chorros verticales que sustituirá a la actual. Su perímetro de granito funcionará como banco para uso de los ciudadanos.

Los elementos escultóricos de la actual fuente, tres niños de bronce, se conservarán y reubicarán en una de las jardineras próximas a la fuente. La estatua de la actriz Loreto Prado también se recolocará en una de las jardineras próximas a la fuente.

EL TEMPLETE DE MÚSICA SE DESPLAZARÁ

El templete de música de desplazará de su emplazamiento original para "optimizar la geometría de la plaza y liberar una mayor superficie estancial". Además se prevé su reacondicionamiento integral respetando su carácter histórico.

La zona infantil será rediseñada y se dividirá en tres áreas diferenciadas, cada una equipada con distintos juegos para generar una diversidad de usos y favorecer la integración de diferentes grupos de edad.

La pavimentación de la plaza será renovada en su totalidad, introduciendo elementos pétreos en tonos grises y tostados que evocarán el pavimento histórico y garantizarán una continuidad estética y funcional. El formato utilizado será diverso y combinará baldosas y adoquines.

Desde el punto de vista medioambiental, el proyecto contempla la plantación de catorce nuevos árboles y la incorporación de zonas ajardinadas con arbustos que complementarán a los ejemplares ya existentes y reforzarán la cobertura vegetal de la plaza.

Los trabajos también incluyen la renovación del alumbrado con candelabros clásicos y faroles fernandinos. Para reducir la potencia instalada y mejorar la eficiencia energética, los nuevos equipos contarán con luminarias de tecnología led.

El mobiliario urbano será renovado en su totalidad, incorporando bancos lineales de madera de tres metros de longitud y bancos modulares en torno a las jardineras. Todo el mobiliario se ubicará de forma que no interfiera en los itinerarios accesibles.

PLAZAS REFORMADAS

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, el área de Obras y Equipamientos ha rehabilitado 35 plazas en toda la ciudad y en la actualidad se están remodelando otras siete: Tirso de Molina y Rastrillo (Centro), Dalí (Salamanca), Julián Marías, José Luis Hoys, Tizas e Hidrógeno, estas cuatro últimas como parte del proyecto de itinerario peatonal entre el corazón de Usera y Madrid Río.

Está previsto que a principios de 2026, se inicie la reforma de otra emblemática plaza, la de Jacinto Benavente, cuyo proyecto se está terminando de redactar.

Con un presupuesto para el distrito en 2025 de 24 millones de euros, el concejal de Chamberí, Jaime González Taboada, ha hecho público el destino de los 11,9 millones de euros invertidos en mejorar equipamientos, dotaciones y servicios municipales en un distrito que abarca los barrios de Almagro, Arapiles, Gaztambide, Ríos Rosas, Trafalgar y Vallehermoso, de los que 2,28 millones proceden de la Junta Municipal.

De ese montante, 604.000 euros corresponden a obras de mejoras de los colegios públicos Fernando El Católico, San Cristóbal, Cervantes, Claudio Moyano y Rufino Banco ya finalizadas; 1,8 millones de euros se han destinado a la reforma integral del Centro Municipal de Mayores Santa Engracia, cuyas obras prevén finalizarse a mediados del año 2026 y 150.000 euros se han reservado a la construcción de la nueva oficina de atención al ciudadano en la calle de Alonso Cano, también en fase de ejecución.

Por parte de las áreas de Gobierno municipales, la inversión en el distrito ha sido en estos diez meses de 9,63 millones de euros, de los cuales 947.000 euros se están destinando a la reforma del bulevar de Reina Victoria, en ejecución mientras que el resto de la inversión corresponde a operaciones ya finalizadas.

MÁS ACTUACIONES EN CHAMBERÍ

Destacan la reforma integral de la plaza de Olavide, que ha supuesto una inversión de 6,2 millones de euros; las obras de mejora de los entornos escolares de los colegios María Inmaculada y Claudio Moyano, con 802.000 euros y la operación asfalto 2025, que ha destinado al distrito 714.000 euros este año para la renovación del pavimento de dos de los bulevares, Carranza y Sagasta, incluidos sus carriles bici, y las calles de Blanca de Navarra, Espronceda y Manuel González Longoria, actuando sobre un total de 11.330 m2 de suelo.

Otras actuaciones ejecutadas en el distrito este 2025 son la rehabilitación del puente de Raimundo Fernández de Villaverde, a la que se han destinado 598.000 euros y las obras llevadas a cabo en el frontón Beti Jai. Por otra parte, 119.00 euros han sido para reformar el parque de José Luis Sampedro y 80.000 euros para el acondicionamiento de las fuentes ornamentales del distrito.

La inversión en los últimos años en Chamberí ha permitido finalizar los equipamientos previstos en el plan Madrid Capital 21: la base de Samur en Monte Esquinza y el centro deportivo municipal de Cea Bermúdez con su piscina cubierta. Asimismo, se han llevado a cabo obras de reforma y adecuación del parque de bomberos nº 1, declarado Bien de Interés Cultural en 1977; la adquisición de equipamiento para el Centro Cultural Galileo y la mejora de jardinería y parterres en los jardines de Concha Méndez.