La plaza de las Comendadoras acogerá hasta el domingo la tradicional muestra de cerámica y alfarería por San Isidro

Feria de la cacharrería en Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La plaza de las Comendadoras de Madrid albergará desde este jueves y hasta el domingo la tradicional muestra piezas decorativas y de uso doméstico de cerámica y alfarería popular coincidiendo con la celebración de las fiestas de San Isidro.

Como parte de esta feria se realizará una exposición temática cuyo eje central será la alfarería animal, según ha destacado el área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, donde precisa que el evento reunirá a los centros artesanales "más representativos y respetados.

La representación de animales en la alfarería tradicional en la que se mostrarán diversas piezas de carácter tradicional cuyo motivo principal es la representación de animales, protagonistas e inspiración de muchas piezas a lo largo de la historia de este oficio. Cada taller participante expondrá una pieza de su zona relacionada con esta temática.

Además, se llevarán a cabo dos demostraciones en vivo. Una de ellas será una demostración de torno a cargo del maestro Alejandro Espeje, del taller de la Escuela Oficial de Cerámica Francisco Alcántara. Se trata de talleres infantiles de iniciación a la alfarería que se celebrarán el 15 y 17 de mayo de 12 a 14 horas.

Por otro lado, los días 14 y 16 de mayo, de 17 a 19 horas, se celebrará la representación de animales en la alfarería tradicional. Se realizarán talleres infantiles gratuitos de iniciación a la alfarería que serán impartidos por maestros alfareros durante una hora.