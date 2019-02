El Pleno de Cibeles no consigue una declaración institucional por el 8M por el 'no' del PP

Publicado 26/02/2019 15:29:56 CET

Se desmarcan por su postura ante la huelga feminista

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Cibeles no ha conseguido sacar adelante una declaración institucional por el 8M por el 'no' que ha dado el PP. Es la primera vez en esta legislatura en la que no se consigue un texto conjunto apoyado por todos los grupos.

La edil de Cs Sofía Miranda sí ha apoyado el texto aunque ha criticado que el PSOE --grupo que ha presentado una proposición independiente buscando el apoyo a la huelga feminista, a lo que Cs se ha abstenido-- "no busque una declaración de consenso sino que buscan la exclusividad del feminismo".

La portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, ha lamentado que este año no haya un consenso en torno a una declaración institucional que trata sobre el movimiento feminista, cuya lucha ha permitido mejoras evidentes para la vida de las mujeres.

La portavoz de Equidad, Beatriz Elorriaga, ha matizado que el año pasado su grupo tampoco apoyó la huelga feminista por un manifiesto que consideraban "excluyente para determinados grupos de mujeres" pero sí respaldaron la declaración institucional "porque no hablaba de la huelga".

"Nunca nos hemos apropiado del feminismo", ha contestado la edil socialista Érika Rodríguez, que ha defendido que con el feminismo se repiensan las cosas.