Los plenos de distrito suman 7.632 acuerdos en la legislatura, el 41% están ejecutados y PSOE es el grupo más proponente

Publicado 22/04/2019 16:48:37 CET

El resto de los acuerdos están en distintas fases de tramitación

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los plenos de los distritos han sumado 7.632 acuerdos en la legislatura, el 41 por ciento de ellos están ejecutados y el resto se encuentran en distintas fases de tramitación mientras que el PSOE ha sido el grupo que más proposiciones ha presentado, un 28 por ciento, ha informado este lunes el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, en la última comisión del ramo.

Cs ha presentado el 25 por ciento de las iniciativas, el PP el 24 y Ahora Madrid el 8 por ciento. Las asociaciones han presentado un 10 por ciento de las propuestas a los plenos y los Foros Locales un 6 por ciento.

El concejal del PP Percival Manglano ha elevado esta cuestión a la comisión porque le falta "una visión de conjunto" sobre la aplicación de los acuerdos. "En muchos plenos, Ahora Madrid ha votado sistemáticamente a favor de mociones que sabían que no iban a llevar a cabo. Se llevan la medalla pero, al ejecutar, si te he visto no me acuerdo", ha señalado Manglano aprovechando que es la última comisión del mandato y hay cierta "nostalgia".

"La derecha últimamente está muy nostálgica", ha contestado Murgui después de escuchar al concejal del PP criticar el "suspenso" de Ahora Madrid al obtener un cuatro (41 por ciento de ejecución) sobre diez. El delegado le ha recordado que ese 41 por ciento corresponde a los acuerdos ya ejecutados y que el resto están en distintas fases de tramitación, por lo que no debería caer en una "simplificación excesiva".

En cuanto a la falta de visión global, Murgui ha señalado que ahora sí se puede contar con esta visión y no como antes, con el PP en el gobierno, porque los datos no se aportaban.