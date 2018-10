Podemos dice que esta Legislatura es ejemplo de "la humillación sin precedentes que el PP ha causado a la universidad"

Publicado 25/10/2018 12:18:10 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRES) -

El Grupo Parlamentario de Podemos ha sostenido que la universidad ha sido el centro de la Legislatura en la Comunidad de Madrid "por la humillación sin precedentes que el PP" le ha causado y acusa a esta formación de "parasitar" durante años la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Así lo ha expuesto el diputado Eduardo Fernández Rubiño durante el Pleno monográfico sobre universidades que se celebra este jueves en la Asamblea de Madrid. Durante su intervención, ha defendido que la universidad madrileña es "uno de los mayores tesoros que tienen los madrileños", de la que están "muy orgullosos" pero ha remarcado que en los últimos años el PP ha llevado a cabo políticas que no pueden ser "más catastróficas".

A su parecer, el Ejecutivo regional solo ha sido "continuismo del modelo de decadencia que les legó Esperanza Aguirre". Y es que, cree que se recordará como "los madrileños vieron atónitos a la presidenta del Gobierno tuvo que huir por la puerta de atrás tras haberse descubierto que había obtenido un título de forma fraudulenta y con ello se consumó un ataque sin precedentes a la dignidad de las universidades".

En este punto, ha recordado que fueron "36 largos días" en los que la expresidenta Cristina Cifuentes "resistió", mientras el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, "con papel estelar", "faltaba a su deber, poniéndose del lado del fraude académico en lugar de ser el defensor de las universidades". Algo que le ha valido la reprobación y ser citado como testigo a declarar en un juzgado, ha recordado Fernández Rubiño.

También fueron, para el parlamentario, los "36 días en los que Ciudadanos evitaba la caída de Cifuentes, retrasando hasta el extremo la petición de petición". "Solo se sumaron tarde y los últimos. Ciudadanos solo ha recetado impunidad para el terrible daño que el PP ha causado a nuestras universidades", ha dicho.

Aunque, para el diputado de Podemos, el 'caso Cifuentes' solo ha sido "la punta del iceberg de una trama corrupta de la Universidad Rey Juan Carlos que está basada en el trato de favor sistemático entre políticos y autoridades académicas". Y es que, considera que el problema de dicha universidad es que "el PP lleva parasitándola desde su creación".

"La universidad madrileña no puede pagar los platos rotos del secuestro de la URJC... ni las demás universidades, ni los alumnos, ni los profesores pueden ser las víctimas colaterales de la corrupción de partido que ha contaminado todas las instituciones que ha tocado. No han dejado títere con cabeza y la universidad es solo una víctima", ha lanzado.

Sin querer hacer "extender la sombra de sospecha" sobre todos los centros, más allá del "Instituto de Derecho Público", Fernández Rubiño ha incidido en que proponen para las universidades que hayan testigos en los tribunales de los Trabajos Fin de Máster, registros públicos para esos trabajos, oficinas de rendición de cuentas o una reflexión profunda de lo que ha sucedido.

En este sentido, ha afeado al Ejecutivo que sus medidas hayan ido en la dirección del Proyecto de Ley del Universidades, que fue "un fiasco y una torpeza". Tras apartarla, para el parlamentario, han anunciado un plan de financiación que "embarga a los próximos gobiernos" y que es una "auténtica irresponsabilidad".

"El mayor encuadre normativo que podrían seguir para las universidades es el que dice por ley que no robemos a las universidades, no las maltratemos, no las utilicemos como chiringuitos para nuestros amigos", ha lanzado.