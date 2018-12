Podemos ve como amenaza para las familias la llegada de Vox y cree que PP es el "cómplice responsable"

Publicado 05/12/2018 10:53:54 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Clara Serra, ha señalado que el número de nacimientos ha descendido en la región, debido a los "obstáculos" que pone el Gobierno regional y ha indicado que la llegada de Vox supone una amenaza para las familias, algo de lo que es "cómplice responsable" el PP.

Así lo ha expuesto Serra durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves, donde ha preguntado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, sobre la última Encuesta de Fecundidad 2018 del Instituto Nacional de Estadística.

Para Serra, la encuesta revela que las familias quieren "tener hijos" pero que no pueden "por cuestiones materiales como los permisos de maternidad y paternidad insuficientes, las jornadas laborales eternas y la falta de recursos para hacerse cargo de sus hijos".

"Las familias no han recibido ni su protección ni su respaldo y son las grandes afectadas por los recortes del PP y cada euro que no destinan a la dependencia, cada presupuesto no ejecutado para las mujeres de violencia machista es una ataque a las familias. Ustedes son un obstáculo para los madrileños en un mercado laboral tan precario", ha criticado.

Asimismo, la portavoz de la formación morada ha lamentado que en el último año el número de nacimientos en la región haya disminuido un 4,3 por ciento, pero que sus "nuevos socios de Vox" propongan que "sus familias vuelvan a ser un infierno de violencia par las mujeres", cuando quieren acabar con la ley LGTBi.

"Se parecen a ustedes. Cuando a la gente se le priva de seguridades y certezas, entonces aparecen los monstruos y la vacuna contra la ultraderecha que amenaza Europa son las políticas que aseguran la cohesión social y las certezas vitales. Ustedes no han protegido esas certezas, y nos las han quitado todas. Por eso, son cómplices responsables de los monstruos que amenazan con llegar", ha sostenido.

PODEMOS, "FAMILIA DE EXTREMISTAS"

En su turno de palabra, Garrido ha contestado a Serra que "la familia de los extremistas" es Podemos, ya que, a su juicio, la Comunidad de Madrid es la mejor región en cuanto a la creación de empleo (380.000 puestos de trabajo nuevos).

Asimismo, ha recordado que han aprobado la estrategia de apoyo a las familias, a la política de impuestos bajos, las deducciones en el IRPF por nacimiento a partir del tercer hijo o el cheque guardería.

"Podemos esto no lo puede entender porque son insensibles ante las necesidades de las familias, salvo a la del extremismo a la que pertenece . Entre nosotros y ustedes hay una diferencia, y es que este Gobierno trata de hacer la vida más fácil a las familias y ustedes en convertir la vida de las familias en una pesadilla cotidiana", ha criticado.

Por último, el dirigente madrileño cree que la formación morada tiene "mucha retórica y mucha palabrería vacía y hueca" con políticas que provocan "menor creación de empleo y más impuestos donde gobiernan". "Esa es su fórmula mágica. Se lo voy a decir con sus propias palabras: Así no se puede", ha zanjado.