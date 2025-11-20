La Policía Municipal podrá limitar una Navidad más los accesos a Preciados y Carmen y fijar un sentido único peatonal

La Policía Municipal podrá limitar una Navidad más los accesos a las calles Preciados y Carmen y fijar un sentido único peatonal si fuera necesario ante la afluencia de gente, ha informado la portavoz municipal, delegada de Seguridad y Emergencias y vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

De ser así, a Preciados se accederá únicamente por la Puerta del Sol, cerrando el acceso por la plaza del Callao y desviando a los peatones por la calle del Carmen.

A la calle del Carmen se accederá únicamente por Callao, cerrando el acceso por la Puerta del Sol y desviando a los peatones por Preciados. Una vez en el interior de la calle Preciados o Carmen, los viandantes podrán dirigirse a una u otra a través de las vías transversales.

En el caso de la plaza del Celenque, la de Cortylandia, se redirigirá el flujo de personas hacia otras vías, como Arenal o Mayor, y en la calle Postas se habilitaría únicamente el acceso a la plaza Mayor desde la calle Mayor.

Si la afluencia de personas en alguna zona se elevara significativamente y para evitar que se vea comprometida su seguridad, los agentes municipales podrán restringir temporalmente los accesos a la zona hasta que el riesgo desaparezca.

Se establecerá asimismo una adecuada coordinación con los responsables de los servicios de Metro y Cercanías, así como con Policía Nacional y Samur-PC para cerrar la estación de Sol si fuera necesario, además de ordenar sus entradas y salidas cuando corresponda.

