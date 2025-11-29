La Policía Nacional desmantela una "entidad bancaria para el narco" en Rivas

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Rivas Viciamadridad una célula 'hawalla' dedicada presuntamente a la financiación del narcotráfico internacional, en una operación en la que han sido detenidas 16 personas, entre ellas su líder.

Los detenidos erigían una "entidad bancaria para el narco" realizando transferencias de grandes cantidades de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes entre distintos países para su incorporación al flujo económico legal o su reinversión en nuevas partidas de droga, según ha informado la Dirección General de la Policía en un comunicado.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo cuando se constató la existencia de esta célula en una vivienda situada en la localidad madrileña, donde se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo vinculadas presuntamente con la financiación del narcotráfico internacional y que posteriormente eran distribuidas hacia diferentes puntos de España.

Los investigadores han constatado que los moradores de la vivienda eran empleados a sueldo de un líder 'hawalladar' que contaba con una amplia cartera de clientes dedicados al narcotráfico internacional y que necesitaban transferir grandes sumas de efectivo de un país a otro, fruto de la venta de estupefacientes a gran escala.

La organización actuaba como una "entidad bancaria para el narco" a través del sistema de 'hawalla', de forma que cuando los clientes realizaban una venta de droga en el extranjero y recibían allí el pago, recurrían a este 'hawalladar' o 'cambista' para que recogiera el dinero generado en el exterior y les devolviera la misma cantidad, descontando su comisión, en el punto de la geografía española que indicaran, incorporando posteriormente esos fondos al circuito legal o destinándolos a nuevas operaciones de compra de droga.

Los empleados de la red recorrían cientos de kilómetros a diario en viajes de ida y vuelta en el mismo día únicamente para efectuar las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y ocultos en compartimentos habilitados como caletas en los vehículos que utilizaban.

En la fase de explotación operativa se han practicado ocho registros en inmuebles de Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga, entre ellos el domicilio del líder así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo, y los agentes han intervenido más de 500.000 euros en metálico, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9 milímetros y ocho vehículos de alta gama.

Durante la investigación han sido detenidas 16 personas en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, de las que seis han ingresado en prisión provisional.